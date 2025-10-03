Was für eine Rally! Seitdem die Aktienmärkte nach der Verkündung der Zölle gegen fast alle Staaten durch US-Präsident Donald Trump auf ein Jahrestief gefallen sind, ging es steil bergauf. Der amerikanische Leitindex S&P stieg seitdem um mehr als ein Drittel, der stark US-lastige MSCI World immerhin um 30 Prozent und auch der Dax notiert immerhin – trotz der jüngsten Kursschwäche – noch um ein gutes Viertel über dem April-Tief.

