Original-Research: Uzin Utz SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG

15.08.2025 / 16:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz SE

     Unternehmen:               Uzin Utz SE
     ISIN:                      DE0007551509

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      15.08.2025
     Kursziel:                  74,00 EUR (zuvor: 72,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Uzin Utz nach H1 voll im Soll

Uzin Utz hat gestern den H1-Bericht 2025 vorgelegt und die Guidance
bestätigt.

[Tabelle]

Solides Umsatzwachstum: In Q2 wurde ein Umsatzwachstum von 4,5% yoy auf
127,7 Mio. EUR erzielt, das im Wesentlichen volumengetrieben und von der
Einführung neuer Produktgenerationen wie der Spachtelmasse FusionTec
befeuert worden sein sollte. Auf Halbjahressicht legte der Inlandsumsatz
überproportional um 4,6% yoy auf 88,5 Mio. EUR zu, was für eine robuste
Renovierungstätigkeit in Deutschland spricht, wohingegen der kriselnde
Neubau vor allem für Uzin Utz als Spätzykliker keine wesentlichen Impulse
gebracht haben dürfte. Das Auslandsgeschäft wuchs in H1 um 3,5% yoy auf
163,2 Mio. EUR. Hierbei verzeichneten insbesondere die Niederlande eine
starke Entwicklung (+7,9% yoy), während in den USA nur ein geringfügig
höherer Umsatz erzielt wurde (+0,9% yoy). Dies dürfte neben einem hemmenden
Zolleffekt zum Teil auf negative Währungseffekte zurückzuführen sein. In
Summe deuten die Zahlen u.E. auf weitere Marktanteilsgewinne hin,
insbesondere in den Kernmärkten Deutschland und den Niederlanden.

EBIT-Marge bei 8%, FCF temporär negativ: Das Q2-EBIT entsprach mit 10,3 Mio.
EUR trotz eines leicht höheren Umsatzniveaus dem Wert aus Q1, wodurch sich
die EBIT-Marge leicht auf 8,0% verschlechterte (-20 BP qoq; -50 BP yoy).
Zwar konnte die Rohertragsmarge weiter auf 59,7% verbessert werden (+30 BP
qoq; +220 BP yoy), doch wurde dies durch höhere sonstige betriebliche
Aufwendungen u.a. infolge von Währungskursverlusten sowie gestiegene
Personalkosten aufgezehrt. Letztere liegen laut Vorstand jedoch im Plan und
spiegeln neben dem allgemeinen Lohn- und Gehaltskostenanstieg den
Personalaufbau im Hinblick auf das zukünftige Wachstum wider. So zählte Uzin
Utz zur Jahresmitte 1.588 Mitarbeiter (Vj.: 1.523; inkl. Auszubildende). Der
Free Cashflow fiel in H1 mit -3,4 Mio. EUR (Vj.: +9,3 Mio. EUR) noch
deutlich negativ aus, was aber sowohl einem temporären Vorratsaufbau mit
Blick auf die US-Zölle als auch stichtagsbedingt höheren Forderungen
geschuldet ist, sodass zum FY ein positiver FCF zu Buche stehen sollte.

Guidance wirkt nach jetzigem Stand zu konservativ: Ein gewisser
Unsicherheitsfaktor für das zweite Halbjahr bleiben allerdings die US-Zölle,
die Uzin Utz vor allem bei den in der Schweiz produzierten
Trockenklebstoffen mit aktuell nun 39% hart treffen (country of origin).
Diese Produktkategorie macht u.E. aber nur einen geringen Teil der
US-Umsätze von im laufenden Jahr insgesamt rund 80 Mio. EUR (MONe) aus. Dank
der zwei Trockenmörtelwerke in den USA und der Möglichkeit, weitere
Wertschöpfung nach Übersee zu verlagern, halten wir die direkten Effekte der
US-Zollpolitik bei Uzin Utz für überschaubar. Vielmehr sehen wir angesichts
des überzeugenden H1 Spielraum für eine Anhebung der u.E. konservativen
Guidance (leichtes Umsatzwachstum, leichter EBIT-Rückgang) auf ein stabiles
EBIT, wie wir es in unseren Prognosen weiterhin abbilden.

Fazit: Uzin Utz befindet sich nach H1 voll im Soll und dürfte erstmals auf
die 500-Mio.Euro-Umsatzmarke zusteuern. Damit würde trotz der mannigfaltigen
Krisen sogar das ursprüngliche 2025er-Mittelfristziel (Umsatz: >550 Mio.
EUR; EBIT-Marge: >8%) in Schlagdistanz liegen. Wir bestätigen das Rating
'Kaufen' mit einem leicht erhöhten Kursziel von 74,00 EUR (zuvor: 72,00
EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum
umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und
wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht
sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und
fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die
Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden
zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und
Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6847140052f78a5e4b33abe5310a84e9

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

2184740 15.08.2025 CET/CEST

