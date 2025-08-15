Original-Research: Uzin Utz SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG 15.08.2025 / 16:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz SE Unternehmen: Uzin Utz SE ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.08.2025 Kursziel: 74,00 EUR (zuvor: 72,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Uzin Utz nach H1 voll im Soll Uzin Utz hat gestern den H1-Bericht 2025 vorgelegt und die Guidance bestätigt. [Tabelle] Solides Umsatzwachstum: In Q2 wurde ein Umsatzwachstum von 4,5% yoy auf 127,7 Mio. EUR erzielt, das im Wesentlichen volumengetrieben und von der Einführung neuer Produktgenerationen wie der Spachtelmasse FusionTec befeuert worden sein sollte. Auf Halbjahressicht legte der Inlandsumsatz überproportional um 4,6% yoy auf 88,5 Mio. EUR zu, was für eine robuste Renovierungstätigkeit in Deutschland spricht, wohingegen der kriselnde Neubau vor allem für Uzin Utz als Spätzykliker keine wesentlichen Impulse gebracht haben dürfte. Das Auslandsgeschäft wuchs in H1 um 3,5% yoy auf 163,2 Mio. EUR. Hierbei verzeichneten insbesondere die Niederlande eine starke Entwicklung (+7,9% yoy), während in den USA nur ein geringfügig höherer Umsatz erzielt wurde (+0,9% yoy). Dies dürfte neben einem hemmenden Zolleffekt zum Teil auf negative Währungseffekte zurückzuführen sein. In Summe deuten die Zahlen u.E. auf weitere Marktanteilsgewinne hin, insbesondere in den Kernmärkten Deutschland und den Niederlanden. EBIT-Marge bei 8%, FCF temporär negativ: Das Q2-EBIT entsprach mit 10,3 Mio. EUR trotz eines leicht höheren Umsatzniveaus dem Wert aus Q1, wodurch sich die EBIT-Marge leicht auf 8,0% verschlechterte (-20 BP qoq; -50 BP yoy). Zwar konnte die Rohertragsmarge weiter auf 59,7% verbessert werden (+30 BP qoq; +220 BP yoy), doch wurde dies durch höhere sonstige betriebliche Aufwendungen u.a. infolge von Währungskursverlusten sowie gestiegene Personalkosten aufgezehrt. Letztere liegen laut Vorstand jedoch im Plan und spiegeln neben dem allgemeinen Lohn- und Gehaltskostenanstieg den Personalaufbau im Hinblick auf das zukünftige Wachstum wider. So zählte Uzin Utz zur Jahresmitte 1.588 Mitarbeiter (Vj.: 1.523; inkl. Auszubildende). Der Free Cashflow fiel in H1 mit -3,4 Mio. EUR (Vj.: +9,3 Mio. EUR) noch deutlich negativ aus, was aber sowohl einem temporären Vorratsaufbau mit Blick auf die US-Zölle als auch stichtagsbedingt höheren Forderungen geschuldet ist, sodass zum FY ein positiver FCF zu Buche stehen sollte. Guidance wirkt nach jetzigem Stand zu konservativ: Ein gewisser Unsicherheitsfaktor für das zweite Halbjahr bleiben allerdings die US-Zölle, die Uzin Utz vor allem bei den in der Schweiz produzierten Trockenklebstoffen mit aktuell nun 39% hart treffen (country of origin). Diese Produktkategorie macht u.E. aber nur einen geringen Teil der US-Umsätze von im laufenden Jahr insgesamt rund 80 Mio. EUR (MONe) aus. Dank der zwei Trockenmörtelwerke in den USA und der Möglichkeit, weitere Wertschöpfung nach Übersee zu verlagern, halten wir die direkten Effekte der US-Zollpolitik bei Uzin Utz für überschaubar. Vielmehr sehen wir angesichts des überzeugenden H1 Spielraum für eine Anhebung der u.E. konservativen Guidance (leichtes Umsatzwachstum, leichter EBIT-Rückgang) auf ein stabiles EBIT, wie wir es in unseren Prognosen weiterhin abbilden. Fazit: Uzin Utz befindet sich nach H1 voll im Soll und dürfte erstmals auf die 500-Mio.Euro-Umsatzmarke zusteuern. Damit würde trotz der mannigfaltigen Krisen sogar das ursprüngliche 2025er-Mittelfristziel (Umsatz: >550 Mio. EUR; EBIT-Marge: >8%) in Schlagdistanz liegen. Wir bestätigen das Rating 'Kaufen' mit einem leicht erhöhten Kursziel von 74,00 EUR (zuvor: 72,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6847140052f78a5e4b33abe5310a84e9 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2184740 15.08.2025 CET/CEST °