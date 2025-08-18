Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 35 Euro

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Commerzbank nach einer Kursverdreifachung binnen 12 Monaten von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 33 auf 35 Euro angehoben. Benjamin Goy begründete die Abstufung in einer am Montag vorliegenden Studie mit der deutlich gestiegenen Bewertung des Finanzinstituts, auch wenn er betonte, die Aktienstory weiter zu mögen. Er erwähnte dabei die steigende Profitabilität, Kapitalrückflüsse und die anstehenden Vorteile durch die deutschen Staatsausgaben./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET

