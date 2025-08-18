ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 375 Dollar
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Brent Thill beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit aktuellen Entwicklungen der KI-bedingten Softwarenachfrage. Kunden pausierten ihre KI-Ausgaben aufgrund von Entscheidungsmüdigkeit, schrieb der Experte. Das Wachstum von Salesforce-Partnern liege in diesem Jahr unter den Zielsetzungen./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET
