ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vestas auf 'Outperform' - Ziel 128 Kronen
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen belassen. Colin Moody befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen des Steuer- und Ausgabengesetzes von US-Präsident Donald Trump ("One Big Beautiful Bill") auf den Windturbinen-Hersteller. Die Aktualisierung der Steuergutschriften dürfte den Dänen zusätzliche Impulse geben und weitere Aktivitäten in den USA stützen, schrieb er./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:45 / EDT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
