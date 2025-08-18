Original-Research: 3U HOLDING AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG 18.08.2025 / 11:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.08.2025 Kursziel: 2,50 EUR (zuvor: 2,60 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Christoph Hoffmann Weitere Bitcoin-Käufe bei 3U - SHK-Restrukturierung geplant 3U hat jüngst Zahlen für das erste Halbjahr 2025 berichtet. In einem zugehörigen Earnings Call wurden unter anderem die neuen Selfio-Pläne vorgestellt und die Bitcoin-Strategie erläutert. Auf Konzernsicht waren die H1-Erlöse mit 28,3 Mio. EUR (-2,4% yoy) relativ stabil, während das EBITDA mit -0,3 Mio. EUR negativ ausfiel (H1/24: 2,7 Mio. EUR). Bitcoin-Bestand ausgebaut: Die langfristige Wertanlage von 200 Bitcoins (12,1 Mio. EUR; 60,5 Tsd. EUR/BTC) wurde im laufenden Jahr mit dem Aufbau einer kurz- bis mittelfristigen Treasury-Position erweitert. Bis zum Stichtag 30.06. wurden hier rund 117 Bitcoins für 10,5 Mio. EUR ( 89,7 Tsd. EUR/BTC) erworben. Durch Zukäufe im Juli i.H.v 4,0 Mio. EUR (41,3 Bitcoins zu 96,9 Tsd. EUR/BTC) stieg der Gesamt-Bestand auf 358,3 Bitcoins mit einem aktuellen Marktwert von 36,5 Mio. EUR. Die Bitcoin-Position deckt demnach bereits mehr als den halben Enterprise Value von 67,8 Mio. EUR ab, wobei die Nettoverschuldung bei der Berechnung um die Käufe nach Bilanzstichtag angepasst ist. Durch die begrenzte Menge von 21,0 Mio. wird Bitcoin vom Unternehmen als Inflationsschutz gesehen und soll Diversifikation bei geopolitischen und monetären Unsicherheiten bieten. Bei günstiger Marktlage sind auch weitere Zukäufe denkbar. Selfio-IPO-Pläne gestoppt - Fokus auf organischer Entwicklung: Nach dem Abbruch fortgeschrittener Gespräche mit einem Übernahmekandidaten, der einen wichtigen Schritt zur Börsentauglichkeit der Selfio darstellen sollte, hat der Vorstand entschieden, den geplanten Börsengang nicht weiter zu verfolgen und stattdessen die operative Entwicklung voranzutreiben. Im vergangenen Halbjahr stiegen die Umsätze im SHK-Segment infolge der EMPUR-Übernahme um 12,9% yoy auf 19,3 Mio. EUR. Nachdem im Auftaktquartal trotz schwieriger Rahmenbedingungen ein organisches Wachstum von 7,7% yoy erzielt wurde, lag dieser Wert auf Halbjahressicht bei -5,8% yoy. Die Q2-Erlöse i.H.v. 9,3 Mio. EUR (Q2/24: 9,1 Mio. EUR) waren damit organisch rückläufig. Ergebnisseitig spiegeln sich insbesondere gestiegene Personalaufwendungen sowie Integrations- und M&A-Kosten im H1-EBITDA von -1,4 Mio. EUR (Q2/25: -0,6 Mio. EUR) wider. Zum Erreichen der Segment-Profitabilität werden einerseits Kostensenkungen, insbesondere im Personalbereich, durchgeführt und andererseits ist laut Vorstand auch ein höheres Umsatzniveau mit besserer Skalierung erforderlich, wozu unter anderem die Erweiterung des Produktportfolios und das Erschließen neuer Märkte beitragen soll. Die Restrukturierung im Personalbereich soll dieses Jahr zu Sonderausgaben von 0,8 bis 1,0 Mio. EUR führen und sich in den Folgejahren mit Einsparungen von mindestens 1,0 Mio. EUR schnell rentieren. Die Sonderausgaben sind kein Teil der 'ausgeglichenen' EBITDA-Guidance, sodass unbereinigt ein negatives Ergebnis erwartet wird. ITK im Rahmen der Erwartungen: Im ITK-Segment setzte sich die rückläufige Entwicklung aus dem ersten Quartal fort. Aufgrund des Wegfalls des Voice-Retail-Geschäfts und margenschwacher Bestandteile im Voice-Business-Bereich sowie einer allgemein verhaltenen Entwicklung gingen die Umsätze im Q2 um 34,6% yoy zurück. Das EBITDA sank infolge stabiler Personalkosten überproportional um 41,9% yoy. Nach sechs Monaten liegen der Umsatz mit 7,0 Mio. EUR (-32,9% yoy) und das EBITDA mit 1,5 Mio. EUR jedoch im Rahmen der Jahresprognose, die umsatzseitig einen Rückgang im mittleren, einstelligen Mio.-EUR-Bereich gegenüber dem Vorjahreswert von 19,2 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 2,5 bis 3,5 Mio. EUR beinhaltet. Stabile EE-Erlöse mit Margensteigerung: Ein reduzierter Windertrag im ersten Halbjahr i.H.v. 17,2 GWh (-30,9% yoy) infolge des laufenden Repowerings und schwacher Windaktivität konnte durch höhere Solarerträge (6,1 GWh; +27,1% yoy) sowie gestiegene Preise für Einspeisungen des Windparks Roge (Ø 7,71 ct/kWh; +35,5% yoy) kompensiert werden. Der Segmentumsatz wuchs somit in H1 um 2,5% yoy auf 2,5 Mio. EUR (Q2/25: 1,3 Mio. EUR; +6,6% yoy). Bedingt durch geringere Instandhaltungs- und Reparaturkosten belief sich das EBITDA auf 1,6 Mio. EUR (+11,0% yoy). Während das laufende Repowering in Langendorf wie geplant voranschreitet und eine Inbetriebnahme weiterhin für Anfang 2026 vorgesehen ist, wurden Genehmigungsanträge für ein Repowering des Windparks Klostermoor sowie für einen Neubau in NRW gestellt. Die neuen Vorhaben dürften aufgrund langer Verfahrenszeit (1,0 bis 1,5 Jahre) frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2026 relevant werden. Prognosen angepasst: Modellseitig haben wir unsere Wachstumserwartungen für das SHK-Segment reduziert und erwarten nun einen Segmentumsatz von 42,5 Mio. EUR (zuvor: 44,3 Mio. EUR). Zudem bilden wir die erwarteten Sonderausgaben für die Restrukturierung sowie die zugehörigen Einsparungen ab. Fazit: Bei etwas schwächerer SHK-Entwicklung lag das zweite Quartal im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen. 