INDEX-MONITOR: Deutsche Bank und Siemens Energy neu im Euro Stoxx 50

dpa-AFX · Uhr

ZUG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sowie Siemen Energy steigen in den Euro Stoxx 50 auf. Das teilte die Stoxx Ltd am Montag mit. Ebenfalls neu in den Index aufgenommen wird das belgische Biotechnologieunternehmen Argenx. Verlassen müssen den Euro Stoxx 50 Nokia , Stellantis sowie Pernod Ricard .

Auch im Stoxx Europe 50 gibt es Änderungen. Wie erwartet, wird der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen. Auch die spanische Bank BBVA wird Mitglied. Dagegen scheiden BASF sowie Mercedes-Benz aus. Die Änderungen werden zum 22. September wirksam./nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
Siemens
E
EURO STOXX 50
Siemens Energy (ADR)
Rheinmetall
Siemens Energy
BASF
Mercedes-Benz
Stellantis
Pernod Ricard
Nokia
Banco Bilbao
S
STOXX Europe 50
