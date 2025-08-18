Trump begrüßt Selenskyj am Weißen Haus
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu den Gesprächen über den Ukraine-Krieg am Weißen Haus empfangen. Die beiden gaben sich die Hand, nachdem Selenskyjs Kolonne vorgefahren war./rin/DP/he
