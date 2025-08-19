Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1682 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist am Dienstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1682 (Montag: 1,1673) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8560 (0,8566) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86400 (0,86210) britische Pfund, 172,67 (172,27) japanische Yen und 0,9409 (0,9423) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
onvista Premium-Artikel
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Appleheute, 11:02 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Devisen: Euro gibt im US-Handel weiter nach - Trump-Selenskyj-Treffen im Fokusgestern, 21:13 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs etwas gefallen - Trump-Selensky-Treffen im Fokusgestern, 16:54 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1673 US-Dollargestern, 16:22 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs zu Wochenbeginn stabil - Nächster Ukraine-Gipfel im Fokusgestern, 09:33 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs wenig verändert nach Ukraine-Gipfelnheute, 08:39 Uhr · dpa-AFX