Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges/Mot-clé supplémentaire

Die Vaudoise überzeugt 2025 erneut mit hervorragender Kundenzufriedenheit



20.08.2025 / 11:00 CET/CEST





Lausanne, 20. August 2025 – Die Vaudoise Versicherungen bestätigen auch 2025 ihre Top-Platzierung bei der Kundenzufriedenheit. Das zeigen die aktuellen Umfragen der Online-Vergleichsdienste Comparis und bonus.ch. Die ausgezeichneten Ergebnisse unterstreichen einmal mehr das kontinuierliche Engagement der Vaudoise, ihren Versicherten hochwertige Dienstleistungen und massgeschneiderte Versicherungslösungen anzubieten.

Im Comparis-Vergleich 2025 erreichte die Vaudoise mit ihrer Autoversicherung den hervorragenden 2. Platz, mit einer Note von 5,2 und dem Gold-Siegel. Dieses Resultat spricht für die Qualität der Vaudoise-Versicherungsprodukte und die hohe Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden. Auch in anderen wichtigen Bereichen wie der Hausrat- und Privathaftpflicht¬versicherung konnte die Vaudoise überzeugen und erhielt mit einer Bewertung von 5,1 das Silber-Siegel.bonus.ch: Kundenzufriedenheit weiterhin auf hohem Niveau Seit 2010 erhebt bonus.ch regelmässig die Meinung von Versicherten zu Autoversicherungen in der Schweiz. 2025 beleuchtete die bonus.ch-Umfrage unter anderem zentrale Themen wie steigende Prämien, den Trend hin zu Elektroautos und den Wechsel des Versicherungsanbieters. Die Vaudoise hat dabei erneut eine Gesamtbewertung von 5,3 erreicht und belegt den 2. Platz. Sie erhielt erneut sehr positive Bewertungen für die Klarheit ihrer Kommunikation, die Schadenabwicklung und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders positiv hervorgehoben wurde auch der Kundendienst – ein wichtiger Faktor für die Kundentreue.Verlässlicher Partner für Versicherte Schon diesen Februar erreichte die Vaudoise in einer Befragung der Handelszeitung das beste Ranking in den Kategorien «Sachversicherungen» und «Krankentaggeldversicherungen» für Unternehmen. Diese Ergebnisse spiegeln die hohe Kundenzufriedenheit und das Bestreben der Vaudoise wider, ihre Dienstleistungen stetig zu verbessern. In einem Umfeld, das von steigenden Prämien und dem Trend zur Elektromobilität geprägt ist, bleibt die Vaudoise nah an den Kundenbedürfnissen, um weiterhin relevante und transparente Versicherungslösungen anzubieten. Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch.



Kontakt für Medienschaffende: Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin und Media Relations, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Sie ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2025–2026 verteilt sie so CHF 44 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

Ende der Medienmitteilungen



2185824 20.08.2025 CET/CEST