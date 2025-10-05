Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Hannover Rück passt Dividendenpolitik an

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen
Hannover Rück passt Dividendenpolitik an

05.10.2025 / 19:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der Hannover Rück hat eine Neuausrichtung der Dividendenpolitik beschlossen. Vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung soll die Ausschüttungsquote für die reguläre Dividende auf rund 55% des IFRS-Nettokonzerngewinns angehoben werden (Ausschüttungsquote der Gesamtdividende für 2024: 46%). Ferner besteht das Ziel, mindestens eine Dividende pro Aktie auf Vorjahresniveau auszuschütten und diese langfristig zu steigern. Das bisher regelmäßig genutzte Instrument der Sonderdividende wird Teil der regulären Dividende. Eine zusätzliche Sonderdividende soll künftig nur in außergewöhnlichen Situationen genutzt werden. Die sehr gute Kapitalisierung ermöglicht der Hannover Rück neben der erhöhten Ausschüttung unverändert weiteres profitables Wachstum. Die neue Dividendenpolitik soll erstmals zum Finanzjahr 2025 Anwendung finden.

Kontakt:

Investor & Rating Agency Relations

Karl Steinle

Tel. +49 511 5604-1500

E-Mail: karl.steinle@hannover-re.com

External Communications:

Oliver Süss

Tel. +49 511 5604-1502

E-Mail: oliver.suess@hannover-re.com

Investor Relations:

Axel Bock

Tel. +49 511 5604-1736

E-Mail: axel.bock@hannover-re.com

Ende der Insiderinformation

05.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Hannover Rück SE
Karl-Wiechert-Allee 50
30625 Hannover
Deutschland
Telefon:+49(0)51156041500
Internet:www.hannover-re.com
ISIN:DE0008402215
WKN:840 221
Indizes:DAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
EQS News ID:2208224
Ende der MitteilungEQS News-Service

2208224 05.10.2025 CET/CEST

Hannover Rück
Hannover Rück (ADR)

