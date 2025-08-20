EQS-News: SAF-HOLLAND SE: Aufsichtsrat beschließt vorzeitige Vertragsverlängerung von CEO Alexander Geis bis 2031

EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Vertrag

SAF-HOLLAND SE: Aufsichtsrat beschließt vorzeitige Vertragsverlängerung von CEO Alexander Geis bis 2031



20.08.2025 / 11:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SAF-HOLLAND SE: Aufsichtsrat beschließt vorzeitige Vertragsverlängerung von CEO Alexander Geis bis 2031

Bessenbach, 20. August 2025. Der Aufsichtsrat der SAF-HOLLAND SE, einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat den ursprünglich bis Ende Juni 2026 laufenden Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Alexander Geis vorzeitig um fünf Jahre bis Ende Juni 2031 verlängert.

Seit dem Amtsantritt von Alexander Geis im März 2019 hat SAF-HOLLAND seine Marktposition in den wichtigsten Trailer- und Truckmärkten kontinuierlich ausgebaut, die Profitabilität deutlich gesteigert und wichtige strategische Initiativen auf den Weg gebracht. Die jetzt vereinbarte Vertragsverlängerung stellt sicher, dass das Unternehmen auch in den kommenden Jahren konsequent an der Umsetzung der Unternehmensstrategie drive2030 arbeitet und die Weichen für nachhaltigen Erfolg stellt.

„Alexander Geis hat SAF-HOLLAND in den vergangenen Jahren mit Weitsicht, klarer strategischer Ausrichtung und operativer Exzellenz geführt“, kommentiert der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Martin Kleinschmitt und fügt hinzu: „Unter seiner Führung ist es gelungen, das Unternehmen profitabel zu entwickeln und gleichzeitig neue Märkte zu erschließen. Wir freuen uns, diesen erfolgreichen Weg gemeinsam fortzusetzen und die ambitionierten langfristigen Ziele für 2030 umzusetzen.“

„Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Frank Lorenz-Dietz, dem Executive Committee und den Kolleginnen und Kollegen weltweit, die Zukunft von SAF-HOLLAND weiterhin gestalten zu dürfen“, sagt Alexander Geis. „Wir werden das Unternehmen zukünftig noch stärker als Systemlieferant positionieren und die Wachstumschancen, die sich aus den Megatrends Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Automatisierung ergeben, konsequent angehen. Ich danke Herrn Dr. Kleinschmitt und dem gesamten Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich auf die weitere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Kontakt:

Dana Unger

VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 949

dana.unger@safholland.de

Alexander Pöschl

Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 117

alexander.poeschl@safholland.de

Michael Schickling

Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 617

michael.schickling@safholland.de

Über SAF-HOLLAND

Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Durchschnittlich etwa 5.700 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz 1.877 Mio. Euro.

Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der Konzern im Jahr 2024 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen unter den Top 3.

Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte.

SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.

20.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2186404 20.08.2025 CET/CEST