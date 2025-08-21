ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Novartis auf 120 Franken - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 115 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis wies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf zwei Phase-3-Entwicklungsstudien mit dem Medikament Ianalumab hin, die zuletzt relevante Nachrichten geliefert hätten. Das Mittel sei eine der wichtigsten Pipeline-Chancen von Novartis, um kurzfristigen Gegenwind von der Patentseite auszugleichen. Er nahm die Ergebnisse zum Anlass, um seine Umsatzerwartungen und den Bewertungsmultiplikator der Aktie zu erhöhen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:05 / CET

