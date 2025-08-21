Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Alcon auf 'Neutral' - Ziel auf 62,80 Franken

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von Alcon von 94,70 auf 62,80 Franken gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Ein weiteres schwaches Quartal und die erneute Senkung der Konzernziele dürften bei den Anlegern ein Fragezeichen hinter die Wachstumsambitionen für das kommende Jahr stellen, schrieb Analyst David Adlington in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung des Spezialisten für Augenheilkunde. Der Ergebniskonsens 2026 sei eine immense Herausforderung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 23:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Euro/Schweizer Franken
JP Morgan
Alcon
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden