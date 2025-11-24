Black Week positiv | Jahresendrally Start? | OPEN AI wirbt Talente ab
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //
► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
Die US-Börsen starten mit einer leichten Erholung in die Thanksgiving-Woche.
Die S&P-500-Futures steigen um 0,7 Prozent, die Nasdaq-100-Futures um 1 Prozent, der Dow legt rund 170 Punkte zu.
Die Märkte versuchen damit, an den Rebound vom Freitag anzuknüpfen.
Hintergrund: Der Chef der New Yorker Fed hat erneut signalisiert, dass eine Zinssenkung im Dezember möglich bleibt.
Trotzdem bleibt der November schwach – der S&P 500 liegt bisher 3,5 Prozent im Minus, der Nasdaq sogar über 6 Prozent.
Der Grund: Anleger überdenken die extrem hohen Bewertungen vieler KI-Aktien, die das Jahr getragen haben.
In der verkürzten Handelswoche könnte die Volatilität zunehmen, denn die Umsätze werden dünner und es gibt nur wenige neue Impulse vor der Fed-Sitzung im Dezember.
Wichtig diese Woche: US-Einzelhandelszahlen und der Erzeugerpreisindex für Oktober – beide könnten die Zinserwartungen Richtung Jahresende noch einmal verschieben.
#finanzmarkt #eröffnungsglocke
► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum
*Werbung
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–