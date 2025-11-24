W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Black Week positiv | Jahresendrally Start? | OPEN AI wirbt Talente ab

Markus Koch · Uhr
KI
Die US-Börsen starten mit einer leichten Erholung in die Thanksgiving-Woche.
Die S&P-500-Futures steigen um 0,7 Prozent, die Nasdaq-100-Futures um 1 Prozent, der Dow legt rund 170 Punkte zu.

Die Märkte versuchen damit, an den Rebound vom Freitag anzuknüpfen.
Hintergrund: Der Chef der New Yorker Fed hat erneut signalisiert, dass eine Zinssenkung im Dezember möglich bleibt.

Trotzdem bleibt der November schwach – der S&P 500 liegt bisher 3,5 Prozent im Minus, der Nasdaq sogar über 6 Prozent.
Der Grund: Anleger überdenken die extrem hohen Bewertungen vieler KI-Aktien, die das Jahr getragen haben.

In der verkürzten Handelswoche könnte die Volatilität zunehmen, denn die Umsätze werden dünner und es gibt nur wenige neue Impulse vor der Fed-Sitzung im Dezember.

Wichtig diese Woche: US-Einzelhandelszahlen und der Erzeugerpreisindex für Oktober – beide könnten die Zinserwartungen Richtung Jahresende noch einmal verschieben.


