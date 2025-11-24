Black Week positiv | Jahresendrally Start? | OPEN AI wirbt Talente ab

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die US-Börsen starten mit einer leichten Erholung in die Thanksgiving-Woche.

Die S&P-500-Futures steigen um 0,7 Prozent, die Nasdaq-100-Futures um 1 Prozent, der Dow legt rund 170 Punkte zu.



Die Märkte versuchen damit, an den Rebound vom Freitag anzuknüpfen.

Hintergrund: Der Chef der New Yorker Fed hat erneut signalisiert, dass eine Zinssenkung im Dezember möglich bleibt.



Trotzdem bleibt der November schwach – der S&P 500 liegt bisher 3,5 Prozent im Minus, der Nasdaq sogar über 6 Prozent.

Der Grund: Anleger überdenken die extrem hohen Bewertungen vieler KI-Aktien, die das Jahr getragen haben.



In der verkürzten Handelswoche könnte die Volatilität zunehmen, denn die Umsätze werden dünner und es gibt nur wenige neue Impulse vor der Fed-Sitzung im Dezember.



Wichtig diese Woche: US-Einzelhandelszahlen und der Erzeugerpreisindex für Oktober – beide könnten die Zinserwartungen Richtung Jahresende noch einmal verschieben.





