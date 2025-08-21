ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Sector Perform'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 60 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Jack Reynolds-Clark passte seine Erwartungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an einen enttäuschenden Bericht zum dritten Geschäftsquartal an. Es bestehe erhebliche Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts der Erholung des chinesischen Marktes für refraktive Optik. Er verlagerte außerdem den Bewertungszeitraum mehr in die Zukunft./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 00:45 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
onvista Premium-Artikel
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Lindt mit vier Prozent PlusNestle und Pharmawerte hieven Schweizer Börse hoch - Alcon stürzt abgestern, 17:17 Uhr · Reuters
Aktien New York AusblickWall Street dürfte sich vor Notenbanken-Treffen kaum bewegen19. Aug. · dpa-AFX
Aktien Frankfurt Ausblick: Weiter kein klarer Trend - CTS Eventim sacken abheute, 08:22 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: DocMorris steigert Umsatz im ersten Halbjahr - Aktie gibt nach19. Aug. · dpa-AFX