Marvell mit starken Zahlen – SAP & CrowdStrike im Blick
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Hugo Boss, Wacker Neuson, SAP, Boeing, Salesforce, Snowflake, CrowdStrike, Marvell.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
SAP – was steckt hinter dem neuen Optimismus?
Einige frische Einschätzungen deuten auf eine mögliche Neubewertung hin. Warum Analysten das Potenzial höher einschätzen und welche Hinweise von der UBS-Konferenz besonders hängen bleiben.
CrowdStrike – stabile Beats und neuer Analysten-Rückenwind
Der Cybersecurity-Spezialist überzeugt erneut operativ, doch die Marktreaktion fällt zurückhaltend aus. Woran das liegen könnte – und welche Signale Morgan Stanley besonders hervorhebt.
Marvell – starke Zahlen und ein strategischer Zukauf
Das Unternehmen meldet ein sehr dynamisches Quartal. Was hinter der deutlichen Segmentstärke steckt – und warum die Celestial-AI-Übernahme den nächsten Entwicklungsschritt markieren könnte.
