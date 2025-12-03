Marvell mit starken Zahlen – SAP & CrowdStrike im Blick

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

SAP – was steckt hinter dem neuen Optimismus?

Einige frische Einschätzungen deuten auf eine mögliche Neubewertung hin. Warum Analysten das Potenzial höher einschätzen und welche Hinweise von der UBS-Konferenz besonders hängen bleiben.

CrowdStrike – stabile Beats und neuer Analysten-Rückenwind

Der Cybersecurity-Spezialist überzeugt erneut operativ, doch die Marktreaktion fällt zurückhaltend aus. Woran das liegen könnte – und welche Signale Morgan Stanley besonders hervorhebt.

Marvell – starke Zahlen und ein strategischer Zukauf

Das Unternehmen meldet ein sehr dynamisches Quartal. Was hinter der deutlichen Segmentstärke steckt – und warum die Celestial-AI-Übernahme den nächsten Entwicklungsschritt markieren könnte.