Verein Investora Zürich / Schlagwort(e): Konferenz

Die Aktienkonferenz für Schweizer Small und Mid Caps findet am 17. und 18. September 2025 statt: Investora Zürich findet zum 13. Mal statt – jetzt anmelden



21.08.2025 / 15:00 CET/CEST





Zürich, 21. August 2025 – Die Aktienkonferenz Investora Zürich findet am 17. und 18. September 2025 wiederum in den Räumlichkeiten von THE HALL in Zürich-Stettbach statt. 34 an der Schweizer Börse SIX kotierte Small und Mid Caps werden sich dem professionellen Anlegerpublikum präsentieren. Alle Informationen und den Zugang zur Anmeldung zur diesjährigen Aktienkonferenz finden Sie unter www.investora.ch.

Die CEOs und CFOs der teilnehmenden Gesellschaften präsentieren jeweils Geschäftsmodell, Strategie, Projekte und die aktuellen Finanzkennzahlen. Daneben stellt die seit dem 7. August 2025 geltende Erhöhung der US-Zölle auf Schweizer Importe auf 39 % eine wesentliche Herausforderung dar. Mit Spannung wird zu verfolgen sein, wie die Gesellschaften darauf reagieren und ihre Geschäftsmodelle sowie Wertschöpfungsketten entsprechend anpassen. Anschliessend stehen sie dem Anlegerpublikum in moderierten Q&A-Sessions sowie in 1-on-1-Meetings für Fragen und Antworten zur Verfügung. Erstmals dabei sind dieses Jahr Cham Swiss Properties, Interroll, Kuros Biosciences, Landis+Gyr, die Luzerner Kantonalbank und die Tecan Group. Das Programm ist hier verfügbar.

Weitere Höhepunkte bilden das Keynote-Referat von Gerhard Schwarz, Head of Equity Strategy der Baader Bank, am Mittwoch sowie der Roundtable am Donnerstag zum Thema „Active Ownership“ mit Fabian Rauch, Spectrum Entrepreneurial Ownership (SEO), Michael Maag & Martin Gamper, beide Alantra AG sowie Luca Bianchi, Kellerhals Carrard, moderiert von Lea Fäh (Finanz und Wirtschaft). Am Mittwoch erwartet Sie zudem ein weiteres Panel-Gespräch der Konferenzpartner zu einem aktuellen Kapitalmarkt-Thema. Am Abend des ersten Tages findet der traditionelle Networking-Apéro statt, der von ausgewählten Weinen unseres neuen Partners Denz Weine begleitet wird.

Dank der Berichterstattung durch unsere Medienpartner werden Informationen zu den Firmen auch in den Finanzmedien publiziert. Die verschiedenen Präsentationen werden am Veranstaltungstag auf der Investora-Webseite zum Download abrufbar sein.

Melden Sie sich jetzt an: https://www.investora.ch/anmeldung. Am 12. September 2025 um 12 Uhr ist Anmeldeschluss.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Geschäftsstelle Investora Zürich

Tina Seyffer, Thomas Balmer, Christian Wolf

043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch

Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Ende der Medienmitteilungen



2187172 21.08.2025 CET/CEST