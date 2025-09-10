Schweizer Wettbewerbshüter nehmen Anzeigen-Plattform SMG unter die Lupe

Zürich (Reuters) - Die vor einem Börsengang stehende Anzeigen-Plattform Swiss Marketplace Group (SMG) sieht sich mit Ermittlungen der Schweizer Wettbewerbsbehörden rund um ihr Immobiliengeschäft konfrontiert.

Die Wettbewerbskommission (Weko) geht der Frage nach, ob das Angebot der Firma auf deren Immobilienplattformen eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, erklärte die Behörde am Mittwoch und bestätigte damit einen Bericht des Finanzblogs "Inside Paradeplatz". Die Weko führe entsprechende Ermittlungen. Das Verfahren befinde sich noch in einem informellen Stadium. Eine formelle Untersuchung hätten die Wettbewerbshüter bisher nicht eröffnet. Laut "Inside Paradeplatz" versucht die Weko auszuloten, ob SMG in dem Bereich eine marktbeherrschende Stellung im Sinne des Kartellgesetzes hat.

"Wir stehen in regelmäßigem Austausch mit dem Sekretariat der Weko zu verschiedenen Themen, und die Behörde hält sich über die Marktsituation auf dem Laufenden", erklärte SMG in einer Stellungnahme. "Wir sind überzeugt, dass wir im Rahmen aller relevanten Vorschriften agieren."

Der Betreiber von Immobilien- und Autoportalen hatte vergangene Woche einen Börsengang an der Schweizer SIX in Aussicht gestellt. Einzelheiten wie der Zeitpunkt oder die Bewertung sind noch nicht bekannt. Angesichts des wachsenden und profitablen Geschäfts rechnen Kapitalmarktexperten mit einer Bewertung von vier bis fünf Milliarden Franken. 20 Prozent der Firmenanteile sollen früheren Angaben zufolge zum Kauf angeboten werden, dazu kommen weitere drei Prozent im Rahmen der Mehrzuteilungsoption. Die Titel stammen der Mitteilung zufolge vollständig aus dem Besitz der Altaktionäre. Dem Unternehmen fließen damit keine Erlöse zu.

SMG wurde 2021 vom Medienkonzern TX Group, dem Verlagshaus Ringier, dem Versicherer Mobiliar und dem Finanzinvestor General Atlantic gegründet. Wird der Börsengang zum Erfolg, dürften sich weitere Firmen in Europa aufs Parkett wagen. Auch in Deutschland stehen mehrere hochkarätige Börsenkandidaten in den Startlöchern.

