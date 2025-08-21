EQS-DD: ad pepper media International N.V.: Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.08.2025 / 14:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Michael Nachname(n): Oschmann Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ad pepper media International N.V.

b) LEI

52990050T51W55KK4X45

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: NL0000238145

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,7000 EUR 908.450,1000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,7000 EUR 908.450,1000 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

