SpaceX IPO | NVIDIA H200 an Alibaba? | Konferenz Updates
Die Aktienfutures tendieren am Mittwoch vor der wichtigen Fed-Sitzung seitwärts. Die Märkte erwarten mit rund 90 % Wahrscheinlichkeit eine dritte Zinssenkung in Folge um 25 Basispunkte – doch der Offenmarktausschuss bleibt gespalten. Einige Mitglieder warnen vor zu hoher Inflation, andere fürchten eine weitere Abkühlung des Arbeitsmarkts. Auch die Lohnentwicklung verläuft schwächer: erwartet werden nur +0,8 % statt zuvor +0,9 %.
Der Nasdaq konnte zuletzt leicht zulegen, während der Dow minimal im Minus schloss. Auffällig ist die Sektorrotation: Der Russell 2000 erreichte ein neues Intraday-Allzeithoch – kleinere Unternehmen profitieren besonders von sinkenden Zinsen. Strategen rechnen mit einer breiteren Marktteilnahme und besseren Wachstumsbedingungen bis 2026.
Unterdessen startet Trump die finalen Interviews für den neuen Fed-Vorsitz. Auf der Liste stehen u. a. Kevin Warsh und Kevin Hassett – eine Entscheidung könnte in Kürze fallen.
00:00 Intro
00:18 Überblick | FED Zinsentscheidung heute
02:10 China: CPI stark gestiegen | FED Einschätzungen Q1
03:20 J.P. Morgan: zu Krediten | Ausblick 2026
04:58 FED Sitzung Überblick | Notenbanken beenden Lockerungszyklen
07:19 SpaceX IPO | Starlink
09:37 Debatte um KI Narrativ | Magnificent Seven im Vergleich
15:04 GE Vernova | GameStop | Mastercard | Photronics u.v.m.
16:48 Europa: Ausblick 2026| Finanz- und Kapitalströme
18:14 Asien: NVIDIA H200 an Alibaba?
19:40 Meldungen: Ally | Amazon | Deere | Meta
21:10 Analysten: CVS Health | Micron | Home Depot | Caterpillar u.v.m.
