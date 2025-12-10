SpaceX IPO | NVIDIA H200 an Alibaba? | Konferenz Updates

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die Aktienfutures tendieren am Mittwoch vor der wichtigen Fed-Sitzung seitwärts. Die Märkte erwarten mit rund 90 % Wahrscheinlichkeit eine dritte Zinssenkung in Folge um 25 Basispunkte – doch der Offenmarktausschuss bleibt gespalten. Einige Mitglieder warnen vor zu hoher Inflation, andere fürchten eine weitere Abkühlung des Arbeitsmarkts. Auch die Lohnentwicklung verläuft schwächer: erwartet werden nur +0,8 % statt zuvor +0,9 %.



Der Nasdaq konnte zuletzt leicht zulegen, während der Dow minimal im Minus schloss. Auffällig ist die Sektorrotation: Der Russell 2000 erreichte ein neues Intraday-Allzeithoch – kleinere Unternehmen profitieren besonders von sinkenden Zinsen. Strategen rechnen mit einer breiteren Marktteilnahme und besseren Wachstumsbedingungen bis 2026.



Unterdessen startet Trump die finalen Interviews für den neuen Fed-Vorsitz. Auf der Liste stehen u. a. Kevin Warsh und Kevin Hassett – eine Entscheidung könnte in Kürze fallen.



00:00 Intro

00:18 Überblick | FED Zinsentscheidung heute

02:10 China: CPI stark gestiegen | FED Einschätzungen Q1

03:20 J.P. Morgan: zu Krediten | Ausblick 2026

04:58 FED Sitzung Überblick | Notenbanken beenden Lockerungszyklen

07:19 SpaceX IPO | Starlink

09:37 Debatte um KI Narrativ | Magnificent Seven im Vergleich

15:04 GE Vernova | GameStop | Mastercard | Photronics u.v.m.

16:48 Europa: Ausblick 2026| Finanz- und Kapitalströme

18:14 Asien: NVIDIA H200 an Alibaba?

19:40 Meldungen: Ally | Amazon | Deere | Meta

21:10 Analysten: CVS Health | Micron | Home Depot | Caterpillar u.v.m.



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung