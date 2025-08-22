Adidas bittet in mexikanischer Kleinstadt um Verzeihung für Sandalen-Design

Villa Hidalgo Yalalag (Reuters) - Eine Delegation des Sportartikelherstellers Adidas hat die Bevölkerung einer mexikanischen Kleinstadt öffentlich um Verzeihung gebeten.

Wegen des Designs eines Adidas-Schuhs, das an die traditionellen Huarache-Sandalen erinnerte, für die das knapp 2000 Einwohner zählende Villa Hidalgo Yalalag bekannt ist, war der fränkische Konzern in die Kritik geraten. Es geht um den vom mexikanischen Designer Willy Chavarria für Adidas gestalteten "Oaxaca Slip On", dessen Design den handgefertigten Huarache-Sandalen ähnelt. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte daraufhin von "kultureller Aneignung" gesprochen.

"Wir verstehen, dass die Situation Unbehagen ausgelöst haben mag, und deshalb bieten wir eine öffentliche Entschuldigung an", sagte Karen Gonzalez, die Chefin der Rechtsabteilung der Mexiko-Tochter von Adidas, vor einigen Dutzend Zuschauern auf einem Sportplatz in der Stadt im südlichen Bundesstaat Oaxaca. Die Veranstaltung wurde von mexikanischer Volksmusik und Einheimischen in Indio-Trachten begleitet.

Gonzalez versprach eine Zusammenarbeit von Adidas mit der Kleinstadt, um deren kulturelles Erbe zu würdigen. Vorher hatte sich Adidas bereits schriftlich entschuldigt. "Danke, dass Sie Ihr Wort halten", sagte Bürgermeister Eric Fabian. "Unser kulturelles Erbe ist etwas, das wir sehr sorgfältig bewahren. Yalalag lebt von seinem Handwerk."

