Devisen: Euro etwas schwächer - Warten auf Rede von Fed-Chef Powell

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor einer mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell hat der Kurs des Euro zum US-Dollar am Freitag etwas weiter nachgegeben. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung sank am Morgen auf 1,1587 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag noch auf 1,1639 Dollar festgesetzt.

Dass die deutsche Wirtschaft im Frühjahr laut einer zweiten Schätzung des Statistischen Bundesamtes stärker geschrumpft war als erwartet, hinterließ am Devisenmarkt keine Spuren. Die Aufmerksamkeit gilt zum Wochenschluss der Rede von Fed-Chef Powell auf dem geldpolitischen Symposium im US-amerikanischen Jackson Hole.

Anleger erhoffen sich Hinweise, ob die Fed im September den Leitzins senken wird. "Ein bisschen scheint der Markt in den letzten Tagen mit Blick auf die Konferenz auch bereits vorsichtiger geworden zu sein", erklärte Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank. "War eine Zinssenkung im September in der letzten Woche teilweise noch mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent eingepreist, ist diese Wahrscheinlichkeit inzwischen auf unter 75 Prozent gefallen."

Neben dem offiziellen Thema der Konferenz, dem Arbeitsmarkt, dürfte es inoffiziell "in den Fluren des Veranstaltungshotels aber auch sehr viel um die Zukunft und die Unabhängigkeit der Fed gehen", so Baur weiter.

Hintergrund: US-Präsident Donald Trump greift Powell und die Geldpolitik der Fed seit Monaten scharf an und forderte immer wieder Zinssenkungen. Ökonomen warnen angesichts der aggressiven US-Zollpolitik aber vor einem Wiederanziehen der Inflation und damit indirekt auch vor verfrühten Zinssenkungen./mis/jha/