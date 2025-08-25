EQS-Adhoc: REPLOID Group AG: Die Premium Food Group steigt als Aktionär bei REPLOID ein und erarbeitet strategische Partnerschaft zum Upcycling eigener biogener Reststoffströme.

EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

REPLOID Group AG: Die Premium Food Group steigt als Aktionär bei REPLOID ein und erarbeitet strategische Partnerschaft zum Upcycling eigener biogener Reststoffströme.



Wels, 25.08.2025

Die Premium Food Group aus Deutschland wird Aktionär bei REPLOID Group AG aus Österreich.

Ziel ist die partnerschaftliche Entwicklung von Upcycling Projekten für Nebenströme der Lebensmittelproduktion auf Basis der REPLOID Technologie. Die gemeinsame Initiative fokussiert darauf, Nährstoffkreisläufe innerhalb der Lebensmittelproduktion effizienter zu schließen und damit einen entscheidenden Beitrag für einen effizienten Ressourcenschutz zu leisten.

