EQS-Adhoc: REPLOID Group AG: Die Premium Food Group steigt als Aktionär bei REPLOID ein und erarbeitet strategische Partnerschaft zum Upcycling eigener biogener Reststoffströme.

EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
25.08.2025 / 07:39 CET/CEST
Wels, 25.08.2025

Die Premium Food Group aus Deutschland wird Aktionär bei REPLOID Group AG aus Österreich.

Ziel ist die partnerschaftliche Entwicklung von Upcycling Projekten für Nebenströme der Lebensmittelproduktion auf Basis der REPLOID Technologie. Die gemeinsame Initiative fokussiert darauf, Nährstoffkreisläufe innerhalb der Lebensmittelproduktion effizienter zu schließen und damit einen entscheidenden Beitrag für einen effizienten Ressourcenschutz zu leisten.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) No 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der REPLOID Group AG dar.

Aussender:REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53/2 OG
4600 Wels
Österreich
Ansprechpartner:Philip Pauer
CEO REPLOID Group AG
Tel.:+43 660 4755556
E-Mail:investors@reploid.eu
Internet:https://reploid.eu/
ISIN(s):AT0000A3HRX5 (Aktie)
Börse(n)Wiener Börse (Direct Market Plus)

Sprache:Deutsch
