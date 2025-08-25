Warnsignal vom US-Kreditmarkt - Mehr Top-Kunden geraten in Verzug

In den USA geraten nun auch Verbraucher mit bester Bonität häufiger in Zahlungsverzug.

Dies gilt als Anzeichen dafür, dass sich die finanzielle Lage der US-Bürger breiter eintrübe, wie aus dem am Montag veröffentlichten Bericht der Ratingagentur VantageScore hervorgeht. Demnach stiegen die seit mehr als 90 Tagen überfälligen Rückzahlungen im "Superprime"-Segment, der Gruppe mit der besten Bonität, im Jahresvergleich um 109 Prozent. Im zweitbesten "Prime"-Segment betrug der Anstieg 47 Prozent.

"Obwohl der Anstieg in absoluten Zahlen bescheiden ausfällt, zeigt er, dass auch die als am kreditwürdigsten geltenden Verbraucher beginnen, unter Druck zu geraten", sagte VantageScore-Chefvolkswirt Rikard Bandebo. Zudem gebe es einen Anstieg bei den Zahlungsrückständen für Autokredite und Hypotheken. "Zahlungsausfälle bei besicherten Krediten wie Hypotheken treten in der Regel erst dann auf, wenn der finanzielle Druck für den Verbraucher zu groß wird", sagte Bandebo. Diese Entwicklung gilt als ein weiteres Anzeichen für eine sich eintrübende Konsumstimmung. So ging die Vergabe neuer Auto- und Hypothekenkredite im Juli zurück.

Auch bei Walmart macht sich das wirtschaftliche Umfeld bemerkbar, der weltgrößte Einzelhändler gewinnt derzeit Marktanteile hinzu. Ein Grund dafür: Aus Sorge vor steigenden Preisen wegen der von US-Präsident Donald Trump verhängten hohen Zölle gegen Dutzende Handelspartner gehen auch wohlhabendere Kunden dort häufiger einkaufen. US-Großbanken hatten im Juli erklärt, die Verbraucher seien zwar noch in guter Verfassung. Sie warnten aber vor einer möglichen Abschwächung in der zweiten Jahreshälfte.