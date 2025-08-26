Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 41 Euro

dpa-AFX · Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Die Margen seien robust, aber Restrukturierungskosten belasteten, schrieb Christian Ehmann am Dienstag nach Zahlen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

