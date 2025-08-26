IRW-News: IperionX: IperionX erhält von US-Regierung Finanzierung in Höhe von 12,5 Mio. $ zur Beschleunigung des Ausbaus der Titanproduktion in den USA

IRW-PRESS: IperionX: IperionX erhält von US-Regierung Finanzierung in Höhe von 12,5 Mio. $ zur Beschleunigung des Ausbaus der Titanproduktion in den USA

26. August 2025 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX) gibt bekannt, dass das US-Verteidigungsministerium (DoD) im Rahmen der bereits zuvor bekannt gegebenen Subvention in Höhe von 47,1 Millionen USD an IperionX 12,5 Millionen USD bereitgestellt hat, um die US-Verteidigungsindustrie zu stärken, indem die Skalierung einer widerstandsfähigen, kostengünstigen und vollständig integrierten Titanlieferkette vom Mineral zum Metall in den USA beschleunigt wird.

Als Reaktion auf den strategischen Bedarf an einer erhöhten Produktionskapazität für inländisches primäres Titanmetall und gefertigte Titanmetallkomponenten wurde der Projektumfang im Rahmen des Industrial Base Analysis and Sustainment- (IBAS)-Programms überarbeitet, um die beschleunigte Erweiterung der Titanmetall- und Fertigungskapazitäten von IperionX am Virginia Titanium Manufacturing Campus von IperionX zu priorisieren.

Die 12,5 Millionen USD werden für Bestellungen von langlebiger, wichtiger Kapitalausstattung verwendet werden, die für die nächste Stufe der Hochskalierung der Kapazität auf über 1.000 t pro Jahr am Virginia Titanium Manufacturing Campus erforderlich ist. Die bedeutsamsten Kategorien der Kapazitätserweiterungen beinhalten Systeme zur Titandesoxygenierung, zur Sinterung und zur Pulvermetallurgie-Konsolidierung sowie die Fertigung von endkonturnahen Komponenten und die Aufrüstung zusätzlicher Infrastruktur. IperionX wird ein Markt-Update mit weiteren Details hinsichtlich der beschleunigten Wachstumspläne für den Virginia Titanium Manufacturing Campus bereitstellen.

Die Finanzierung in Höhe von 12,5 Millionen USD folgt auf die bereits zuvor bereitgestellten 5 Millionen USD zur Förderung des Titan Critical Minerals Project in Tennessee, das reich an den kritischen Mineralien Titan, Zirkon und Seltenerdmetallen ist, bis zum Baubeginn, wobei eine endgültige Machbarkeitsstudie derzeit in Arbeit ist und planmäßig in der ersten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden soll.

Die im Rahmen der Subvention des Verteidigungsministeriums erhaltenen Finanzierungszusagen belaufen sich nunmehr auf insgesamt 17,5 Millionen USD, wobei die restlichen 29,6 Millionen USD voraussichtlich vom Verteidigungsministerium während der Vertragslaufzeit bereitgestellt werden, um zusätzliche Titanproduktionskapazitäten am Virginia Titanium Manufacturing Campus zu unterstützen.

Anastasios (Taso) Arima, CEO von IperionX, sagte:

Diese neue Bereitstellung der US-Regierung ermöglicht es IperionX, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um eine langlebige Kapitalausstattung zu sichern und Fertigungskapazitäten bei wichtigen Lieferanten zu reservieren. Sie beschleunigt unsere bevorstehende Expansion in Virginia auf über 1.000 t an hochleistungsfähigen Titanprodukten pro Jahr und unterstützt eine vollständig integrierte, kostengünstige und nachverfolgbare amerikanische Titanlieferkette für Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Handel.

Wir führen eine mehrphasige modulare Skalierung der Titanproduktion und der Fertigungskapazitäten durch - und diese Bereitstellung des Verteidigungsministeriums ist eine bedeutsame Unterstützung für unsere Technologie, unser Team und unsere Mission, eine widerstandsfähige Lieferkette für die Titanproduktion wieder in die USA zu holen.

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Details des geänderten Vertrags

IperionX hatte bereits zuvor bekannt gegeben, dass es von den USA (US-Regierung) eine Subvention in Höhe von bis zu 47,1 Millionen USD zur Stärkung der US-Verteidigungsindustrie erhalten hat, die weiterhin besteht und deren gesamter Vertragswert unverändert bleibt.

Im Rahmen des geänderten Vertrags zwischen IperionX und der US-Regierung werden die Vertragsparteien ein Skalierungs-Entwicklungsprogramm mit einer Investition in Höhe von insgesamt bis zu 95,2 Millionen USD finanzieren - 47,1 Millionen USD von der US-Regierung und 48,1 Millionen USD von IperionX.

Die Änderung verlängert die Leistungsdauer von 24 auf 30 Monate ab dem Datum der ursprünglichen Subvention, um dem erweiterten Umfang Rechnung zu tragen, der eine Steigerung der Titanproduktion und der Fertigungskapazität am Titanium Manufacturing Campus von IperionX auf über 1.000 t pro Jahr anpeilt. Der Kostenanteil von IperionX in Höhe von 48,1 Millionen USD bezieht sich auf die zusätzlichen Kapital- und Betriebskosten, die für die Umsetzung der Produktionserweiterung erforderlich sind und unabhängig vom Zeitpunkt oder dem Erhalt der Finanzierung der US-Regierung anfallen würden.

Die US-Regierung hat bereits zuvor 5 Millionen USD für Machbarkeitsstudien für das Titan Critical Minerals Project zugesagt, und die restlichen 29,6 Millionen USD, die im Rahmen des Vertrags gewährt wurden, werden voraussichtlich von der US-Regierung während der Laufzeit des Abkommens bereitgestellt werden, wobei die Gelder für die Erhöhung der Titanproduktionskapazität am Titanium Manufacturing Campus von IperionX verwendet werden sollen. Die US-Regierung behält sich das Recht vor, Finanzierungszusagen in Abhängigkeit vom technischen Fortschritt, den Bedürfnissen der Behörde und der Verfügbarkeit von Geldern zurückzuziehen. Beide Parteien können den Vertrag jederzeit kündigen.

Über IperionX

IperionX ist ein führender amerikanischer Spezialist für Titanmetalle und kritische Rohstoffe, der mit Hilfe patentierter Metalltechnologien leistungsstarke Titanlegierungen aus Titanmineralien oder Titanschrott unter Einsparung von Energie, Kosten und Emissionen herstellt.

Unser auf kritische Mineralien fokussiertes Titanprojekt (Titan Critical Minerals Project) beherbergt die größte JORC-konforme Mineralressource aus Titan, Seltenen Erden und Zirkonmineralsand in den gesamten Vereinigten Staaten.

Die von IperionX produzierten Titanmetalle und kritischen Mineralien sind für die modernen US-Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Wasserstoff, Automobilbau und additive Fertigung unerlässlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, antizipieren, fortsetzen und vorhersehen oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren, oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse und Mineralressourcen beziehen, sind der ASX-Mitteilung von IperionX vom 6. Oktober 2021 (Original ASX-Mitteilung) entnommen, die auf der Website von IperionX unter www.iperionx.com eingesehen werden kann. Das Unternehmen bestätigt, dass a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der ursprünglichen ASX-Mitteilung enthaltenen Informationen auswirken; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der in der ursprünglichen ASX-Mitteilung enthaltenen Mineralressourcenschätzung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der relevanten sachkundigen Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen ASX-Mitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

