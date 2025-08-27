Werbung ausblenden
Quartalsbericht veröffentlicht

Nvidia schlägt Umsatz- und Gewinnschätzungen - Aktie verliert nachbörslich

onvista · Uhr
Quelle: Michael Vi/Shutterstock.com

Soeben wurden die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Chip-Konzerns Nvidia veröffentlicht - ein wichtiges Event auch für den Gesamtmarkt.

Nvidia schlägt Umsatz- und Gewinnschätzungen

Nvidia lag im zweiten Quartal mit einem Umsatz von 46,74 Milliarden Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,05 Dollar leicht über den Analystenschätzungen. Das Unternehmen prognostiziert für das dritte Quartal einen Umsatz von 54,0 Milliarden Dollar und erweitert das Aktienrückkaufprogramm um 60 Milliarden Dollar. Es gab keine H20 Umsätze mit Kunden in China im zweiten Quartal merkte das Unternehmen an.

PrognoseGemeldet
Gewinn je Aktie in USD1,011,05
Umsatz in Mrd. USD46,0246,74

Die Nvidia-Aktie hatte sich seit dem Jahrestief von Anfang April knapp unterhalb der 90 Dollar-Marke in den vergangenen Monaten zwischenzeitlich schon wieder mehr als verdoppelt. Gute Quartalszahlen wurden quasi somit bereits schon im Vorfeld eingepreist.

Die leicht negative Kursreaktion (aktuell um 22:30 Uhr -3,30 Dollar oder -1,7 Prozent) sollte also nicht allzu sehr überraschen.

