Chip-Gigant meldet nachbörslich Zahlen Der große Lackmustest: Was der Markt von Nvidias Zahlen erwartet onvista · 27.08.2025, 16:30 Uhr (aktualisiert: 27.08.2025, 17:27 Uhr) Uhr (aktualisiert:Uhr) Maximilian Nagel Redakteur

Am Mittwochabend veröffentlicht mit Nvidia der wertvollste Börsenkonzern der Welt Quartalszahlen. Die Erwartungen sind hoch – und an Nvidia hängt praktisch der ganze Markt.

Quelle: glen photo/Shutterstock.com

Im Juli durchbrach Nvidia als erster Börsenkonzern überhaupt die 4-Billionen-Dollar-Marke bei der Marktkapitalisierung – und seitdem thront der Chip-Konzern über allen übrigen Schwergewichten. Mittlerweile ist Nvidia 4,4 Billionen Dollar wert.

