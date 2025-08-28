Werbung ausblenden
Agnico-Eagle Mines - 1. Kursziel erreicht – am Ball bleiben

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

1. Kursziel erreicht – am Ball bleiben

Mehrfach hatten wir in diesem Jahr auf den „überzeugenden Langfristchart“ der Agnico Eagle-Aktie hingewiesen. Diese Einschätzung fußte vor allem auf dem absolut intakten Basisaufwärtstrend seit Beginn des Jahrtausends, aber auch auf mehreren trendbestätigenden Kursmustern. Konkret: Die Untertassenformation der letzten vier Jahre, der riesigen Tradingrange seit Anfang 2006 sowie dem großen, aufsteigenden Dreieck seit Beginn der 2000er-Jahre. Mittlerweile wurde das Kursziel aus dem erstgenannten Muster ausgeschöpft. Abgeleitet aus den beiden anderen verbleibt noch ein weiteres Anschlusspotenzial bis rund 145 USD. Obwohl der übergeordnete Trend absolut intakt ist, sind solche „Dauerläufer“-Kursverläufe immer auch eine Mahnung in Sachen „aktives Money Management“. Stopps nachziehen und sich vom Markt zeigen lassen, wie weit der etablierte Trend tatsächlich trägt, stellt dann eine absolut sinnvolle Vorgehenswese dar. Um die (bisher) aufgelaufenen Gewinne zu sichern, bietet sich die Kombination aus dem Aprilhoch (126,73 USD) und der 50-Tages-Linie (akt. bei 126,38 USD) als neues Stop-Level an.

Agnico-Eagle Mines (Monthly)

Chart Agnico-Eagle Mines
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Agnico-Eagle Mines

Chart Agnico-Eagle Mines
Quelle: LSEG, tradesignal²



Agnico-Eagle Mines
