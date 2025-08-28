ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nvidia auf 215 Dollar - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach soliden Geschäftszahlen von 170 auf 215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Muster übertroffener Erwartungen und höherer Ziele bleibe beim KI-Konzern bestehen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag. Nvidia sichere sich weiterhin einen Löwenanteil der Investitionen in diesen Bereich./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 01:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 01:12 / EDT
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancengestern, 15:15 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungÄnderung bei Nvidia und zwei Neukäufegestern, 14:50 Uhr · onvista
Gea und Scout24 vor Aufstieg?So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Gewinnmitnahmen nach Powell Rally - PDD Zahlen gemischt - Value Aktien Comeback?25. Aug. · Markus Koch
ChipkonzernNvidia träumt von Milliarden aus China - Aktie gibt leicht nachheute, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Am AbendQuartalszahlen von Nvidia rücken Halbleiteraktien in den Blickgestern, 07:58 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: Anleger bei Nvidia vor Resultaten in Wartehaltunggestern, 18:11 Uhr · dpa-AFX
Nvidia-Umsatz steigt um mehr als 50 Prozent - Rechenzentren-Umsatz drückt Aktiegestern, 22:58 Uhr · dpa-AFX