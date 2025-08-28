Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nvidia auf 215 Dollar - 'Overweight'

dpa-AFX
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach soliden Geschäftszahlen von 170 auf 215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Muster übertroffener Erwartungen und höherer Ziele bleibe beim KI-Konzern bestehen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag. Nvidia sichere sich weiterhin einen Löwenanteil der Investitionen in diesen Bereich./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 01:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 01:12 / EDT

