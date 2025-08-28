DAX® - Auf dem gleichen Level wie Ende Mai

Es ist fast müßig zu erwähnen, dass der DAX® die Folge an Kerzen mit kleinen Kerzenkörpern fortsetzte. Unter dem Strich befindet sich das Aktienbarometer unverändert im Konsolidierungsmodus, sodass die Unterstützung in Form der 50-Tages-Linie (akt. bei 24.043 Punkten) in den Fokus rückt. Gestern schlossen die deutschen Standardwerte exakt auf dieser ersten Bastion. Noch wesentlich bedeutender ist aber die Kombination aus dem Augusttief bei 23.381 Punkten und der alten Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten. Da ein Bruch dieser Haltezone die Gefahr einer Topbildung spürbar erhöhen würde, bietet sich das beschriebene Level als strategische Absicherung an. Nach Norden ist indes ein Sprung über die Hochs bei 24.500/24.600 Punkten vonnöten, um wieder ein neues Aufwärtsmomentum zu entfachen. Hier notiert gegenwärtig auch das flach verlaufende, obere Bollinger Band (akt. bei 24.606 Punkten). Zum Abschluss am heutigen Donnerstag noch ein Blick auf die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII). Zwar sind die US-Privatanleger weniger skeptisch als zuletzt, doch die Bären sind im Vergleich zu den Bullen weiterhin in der Überzahl (39,4% vs 34,6%). Euphorie sieht anders aus.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.