EQS-News: Q2 und H1 2025: Delivery Hero beschleunigt Wachstum und steigert Profitabilität, aktualisiert Prognose für das Gesamtjahr

Q2 und H1 2025: Delivery Hero beschleunigt Wachstum und steigert Profitabilität, aktualisiert Prognose für das Gesamtjahr

Q2 2025: Ergebnisse

Der Bruttowarenwert (GMV) des Konzerns stieg um 11%¹ im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (ggü. Vj.) auf Like-for-Like Basis auf 12,2 Mrd. Euro.

Der Gesamtumsatz der Segmente stieg um 27%¹ ggü. Vj. auf Like-for-Like Basis auf 3,7 Mrd. Euro.

Positive Entwicklung in Asien, mit einer Rückkehr zum Wachstum in APAC und einer verbesserten Wachstumsdynamik in Korea.

Delivery Hero hat seine Jahresprognose aktualisiert.

H1 2025: Ergebnisse

Delivery Hero hat sein erstes positives operatives Ergebnis erzielt – ein weiterer Meilenstein in Sachen Profitabilität nach dem erstmals positiven Free Cash Flow im Geschäftsjahr 2024.

Der GMV des Konzerns wuchs um 11%¹ ggü. Vj. auf Like-for-Like Basis auf 24,6 Mrd. Euro; der Gesamtumsatz der Segmente wuchs um 25%¹ ggü. Vj. auf Like-for-Like Basis auf 7,2 Mrd. Euro.

Das bereinigte EBITDA stieg um 71% ggü. Vj. auf 411 Mio. Euro an, wobei sich die Marge um 70 Basispunkte ggü. Vj. auf 1,7% des GMV erhöhte.

Der Free Cash Flow2 verbesserte sich um 96 Mio. Euro ggü. Vj. auf -8 Mio. Euro.

Nach dem Rückkauf von Wandelanleihen im Nominalwert von 896 Mio. Euro in Q1 verfügt das Unternehmen mit 2,8 Mrd. Euro3 weiterhin über einen starken Barmittelbestand.

Berlin, 28. August 2025 – Delivery Hero SE ("Delivery Hero", das "Unternehmen" oder der "Konzern"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 sowie ihren Finanzbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen hat sein Wachstum beschleunigt und bedeutende Fortschritte bei der Profitabilität erzielt.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: “Wir haben an unseren starken Jahresauftakt angeknüpft und im zweiten Quartal sowohl unser Wachstum beschleunigt als auch die Rentabilität weiter gesteigert. Wir haben neue Rekorde bei den täglichen Bestellungen erzielt und ich bin besonders erfreut über unsere Leistung in Asien, wo wir sowohl bei den Kundenkennzahlen als auch beim GMV-Wachstum eine deutliche Verbesserung verzeichnen konnten.”

Marie-Anne Popp, CFO von Delivery Hero: "Wir haben ein weiteres Quartal mit starker Margenausweitung hinter uns und konnten unser bereinigtes EBITDA im ersten Halbjahr um 71% steigern. Unsere strategische Balance zwischen Wachstum, Profitabilität und Cash-Generierung spiegelt sich in der erheblichen Verbesserung des Free Cash Flow2 um 96 Mio. Euro wider."

Starke operative Leistung treibt beschleunigtes Umsatzwachstum

Dank der verbesserten Leistung im gesamten Konzern sowie einer besseren Wachstumsdynamik in Asien beschleunigte Delivery Hero sein GMV-Wachstum auf 11%1 ggü. Vj. auf Like-for-Like Basis und erreichte im zweiten Quartal ein GMV von 12,2 Mrd. Euro. Das Wachstum des Gesamtumsatzes der Segmente des Unternehmens beschleunigte sich auf 27%1 ggü. Vj. auf Like-for-Like Basis und übertraf damit die GMV-Entwicklung. Im zweiten Quartal 2025 belief sich der Gesamtumsatz der Segmente des Unternehmens auf 3,7 Mrd. Euro.

Multi-Vertical-Strategie gewinnt umsatzstarke Kunden

Die Plattformstrategie des Konzerns führt zu mehr aktiven, spartenübergreifenden Kunden. Im zweiten Quartal erwirtschafteten Kunden, die sowohl Mahlzeiten als auch Quick-Commerce-Artikel bei den Marken von Delivery Hero bestellten, fast die Hälfte des GMV des Konzerns. Im zweiten Quartal gaben diese Kunden durchschnittlich 5,2 Mal mehr aus als Kunden, die ausschließlich Mahlzeiten bestellten und trugen somit zur herausragenden Leistung im Quick-Commerce-Geschäft von Delivery Hero bei.

Globale Technologieplattform sorgt für Effizienz und Wachstum im gesamten Konzern

Glovo konnte durch die Migration auf die globale Technologieplattform von Delivery Hero sowohl seine Lieferkosten pro Bestellung als auch die Anzahl der verspäteten Lieferungen um jeweils 10% reduzieren. Zudem verzeichnete Glovo durch die Migration eine Steigerung seiner Werbeeinnahmen um 29%. Die globale Einführung der Plattform schreitet planmäßig voran. Woowa registriert bereits positive Auswirkungen in den koreanischen Städten, in denen die Plattform im Einsatz ist. Die vollständige Migration von Woowa auf die globale Technologieplattform soll 2026 abgeschlossen sein.

Die Kombination aus einheitlicher Plattform und lokaler Umsetzung hat die starke Leistung in den regionalen Segmenten des Konzerns im zweiten Quartal vorangetrieben. Im MENA-Raum wuchs der GMV um 26%4 ggü. Vj. und der Segmentumsatz um 25%4 ggü. Vj., getragen vom herausragenden Wachstum und der Profitabilität von talabat sowie der operativen Stärke von Hungerstation. Hungerstation erzielte in Saudi-Arabien erneut ein Wachstum im Bestellvolumen von mehr als 20% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Das Asien-Segment zeigte eine sequenzielle Verbesserung seines GMV auf -2%1 ggü. Vj. auf Like-for-Like Basis (verglichen mit -7%1 auf Like-for-Like Basis in Q1) und ist damit weiter auf Kurs in Richtung Wachstum. In Europa setzte Delivery Hero seinen starken Wachstumskurs mit einem Ausbau des GMV von 18%1 ggü. Vj. auf Like-for-Like Basis und einem Anstieg des Segmentumsatzes von 35%1 ggü. Vj. auf Like-for-Like Basis fort. Im Segment Americas stieg der GMV um 30%4 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, gestützt durch mehr Anbieter auf der Plattform und eine zweistellige Ausweitung des Bestellvolumens in allen Ländern, in denen Delivery Hero der führende Anbieter ist. Der Segmentumsatz stieg folglich ggü. Vj. um 29%4.

Verbesserte Profitabilität und robuste Finanzlage

Zusätzlich zu den Finanzergebnissen für das zweite Quartal 2025 hat Delivery Hero heute seinen Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht. Im ersten Halbjahr 2025 erzielte der Konzern ein Wachstum des Gesamtumsatzes der Segmente von 25%1 ggü. Vj. auf Like-for-Like Basis auf 7,2 Mrd. Euro. Das Umsatzwachstum übertraf somit deutlich das Wachstum des GMV (11%1 ggü. Vj. auf Like-for-Like Basis auf 24,6 Mrd. Euro). Diese Entwicklung ging mit einer deutlichen Steigerung der Profitabilität einher, unterstützt durch verbesserte Kosteneffizienz und höhere Bruttogewinnmargen auf Konzernebene. Das bereinigte EBITDA des Konzerns stieg im ersten Halbjahr um 71% ggü. Vj. auf 411 Mio. Euro an. Gleichzeitig erhöhte sich die bereinigte EBITDA-Marge um 70 Basispunkte ggü. Vj. auf 1,7% des GMV. Der Free Cash Flow2 von Delivery Hero verbesserte sich ebenfalls erheblich um 96 Mio. Euro ggü. Vj. auf -8 Mio. Euro. Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr 2025 mit 5 Mio. Euro sein erstes positives operatives Ergebnis.

Nach dem Rückkauf von Wandelanleihen im Nominalwert von insgesamt 896 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025 verfügt Delivery Hero über einen robusten Barmittelbestand von 2,8 Mrd. Euro3.

Aktualisierte Prognose für GJ 2025

Wie am 27. August 2025 bekannt gegeben, hat Delivery Hero seine Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2025 im Vergleich zur im April 2025 bestätigten Prognose wie folgt aktualisiert:

Bruttowarenwert (GMV): Wachstum am oberen Ende der Spanne von 8-10%1 ggü. Vj. auf Like-for-Like Basis6, verglichen mit der bisherigen Prognose von 8-10%4 ggü. Vj.;

Gesamtumsatz der Segmente: Wachstum von 22-24%1 ggü. Vj. auf Like-for-Like Basis6, verglichen mit der bisherigen Prognose von 17-19%4 ggü. Vj.;

Bereinigtes EBITDA soll in der Bandbreite von 900-940 Mio. Euro liegen, verglichen mit der bisherigen Prognose von 975-1.025 Mio. Euro, infolge von Wechselkursverlusten in Höhe von ca. 110 Mio. Euro; und

Free Cash Flow von mehr als 120 Mio. Euro5 soll erwirtschaftet werden, verglichen mit der bisherigen Prognose von mehr als 200 Mio. Euro5, infolge von Wechselkursverlusten in Höhe von ca. 80 Mio. Euro.

Ohne die genannten Wechselkursverluste hätte Delivery Hero seine bisherige Prognose bezüglich bereinigtem EBITDA und Free Cash Flow für das Geschäftsjahr 2025 erreichen können.



Delivery Hero – Prognose Geschäftsjahr 2025

Delivery Hero – wesentliche Leistungsindikatoren Q2 2025 und H1 20257

Hinweis: Alle in dieser Mitteilung dargestellten Zahlen für das zweite Quartal (Q2) und das erste Halbjahr (H1) 2025 sind untestiert und basieren auf vorläufigen Informationen.

1Auf Like-for-Like Basis, währungsbereinigt und ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern. Das auf Like-for-Like Basis ausgewiesene Wachstum des GMV und des Gesamtumsatzes der Segmente schließt Geschäftsbereiche aus, die der Konzern in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 aufgegeben oder veräußert hat (z. B. Slowakei, Slowenien, Dänemark, Ghana, Thailand), sowie die eingestellten Restaurant-Verzeichnisdienste in Spanien und Südkorea.

2Der Free Cash Flow vor Sondereffekten wird berechnet als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit gemäß der IFRS-Kapitalflussrechnung abzüglich der Nettoinvestitionen und der Zahlung von Leasingverbindlichkeiten. Er schließt außerordentliche Mittelzuflüsse aus Entschädigungszahlungen für aufgelöste M&A-Transaktionen sowie außerordentliche Mittelabflüsse im Zusammenhang mit laufenden Rechtsstreitigkeiten (z. B. EU-Kartellverfahren und Glovo Spanien) aus. Der Free Cash Flow schließt Zinserträge und -aufwendungen aus.

3 Uneingeschränkte liquide Mittel und kurzfristige Geldanlagen zum Ende des ersten Halbjahres 2025, pro forma angegeben nach dem Rückkauf der Wandelschuldverschreibungen im Februar 2025.

4 Währungsbereinigt und ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern.

5 Die Prognose für den Free Cash Flow des Geschäftsjahres 2025 schließt außerordentliche Mittelzuflüsse aus Entschädigungszahlungen für aufgelöste M&A-Transaktionen sowie außerordentliche Mittelabflüsse im Zusammenhang mit laufenden Rechtsstreitigkeiten (z. B. EU-Kartellverfahren und Glovo Spanien) aus.

6 Das Unternehmen verwendet für seine Prognose zum Wachstum des GMV und des Gesamtumsatzes der Segmente einen Like-for-Like-Vergleich, um die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung nach den in der obigen Fußnote 1 genannten Veräußerungen und Serviceänderungen im Geschäftsbetrieb transparenter darzustellen. Die Berücksichtigung dieser Veräußerungen und Serviceänderungen würde das erwartete GMV-Wachstum um ungefähr zwei Prozentpunkte reduzieren.

7 Auf Konzernebene sowie in den Segmenten Europe, MENA, Americas und Integrated Verticals werden die Umsätze und der Bruttowarenwert (GMV) sowie die jeweiligen Wachstumsraten durch die Aktivitäten in Argentinien und/oder der Türkei beeinflusst, die sich gemäß IAS 29 als Hochinflationsländer qualifizieren. BW = Berichtswährung / KW = Konstanter Wechselkurs.

8 Die Differenz zwischen dem Gesamtumsatz der Segmente und der Summe der Segmentumsätze ergibt sich hauptsächlich aus der konzerninternen Verrechnung von Dienstleistungen, die von den Plattform-Geschäftsbereichen an die Integrated Verticals-Geschäftsbereiche verrechnet werden.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

PRESSEKONTAKT

Unternehmens- und Finanzkommunikation

press@deliveryhero.com

INVESTOR RELATIONS KONTAKT

Investor Relations

ir@deliveryhero.com

