Rehn (EZB) warnt vor globalen Folgen des Machtkampfs zwischen Trump und Fed

Helsinki (Reuters) - Die Auseinandersetzung zwischen US-Präsident Donald Trump und der US-Notenbank könnte sich laut EZB-Ratsmitglied Olli Rehn erheblich auf die globalen Finanzmärkte und die Wirtschaft auswirken.

Die Unabhängigkeit der Federal Reserve sei seit den 1980er Jahren als unantastbares Prinzip etabliert, sagte der Chef der finnischen Zentralbank am Donnerstag: "Jetzt gerät dieses Prinzip jedoch stark ins Wanken. Dies könnte erhebliche globale Folgewirkungen sowohl auf die Finanzmärkte als auch auf die Realwirtschaft haben", warnte Rehn.

Der Finne sagte, die Europäer sollten vor diesem Hintergrund Maßnahmen ergreifen, um das globale Vertrauen in den Euro als sichere Währung zu stärken: "Es ist kein Zufall, dass die Inflation im Euroraum jetzt bei zwei Prozent liegt – sie hängt tatsächlich mit der unabhängigen Entscheidungsfindung der Zentralbank zusammen", sagte Rehn. Die Sorgen über die Unabhängigkeit der Federal Reserve - der einflussreichsten Notenbank der Welt - haben in diesem Jahr zugenommen. Jüngst löste Trump an den Finanzmärkten neue Ängste aus, indem er die Entlassung der Notenbank-Direktorin Lisa Cook wegen angeblichen Hypothekenbetrugs anordnete. Sie weist die Vorwürfe von sich, hat einen prominenten Washingtoner Anwalt eingeschaltet und will sich vor Gericht gegen ihre Entlassung wehren.

Trump hat auch Fed-Chef Jerome Powell immer wieder massiv kritisiert und ihm den Rücktritt nahegelegt: "Präsident Trump übt tatsächlich schon seit geraumer Zeit starken Druck auf die US-Notenbank aus, die Zinsen zu senken", sagte Rehn. Die Notenbank hat den Leitzins dieses Jahr noch nicht angetastet, doch hat Powell die Tür für eine Senkung zuletzt ein wenig geöffnet.

(Bericht von Anne Kauranen, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)