Inflationsdaten im Fokus

Erzeugerpreise in Euro-Zone ziehen stärker an als erwartet

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Ihar Halavach/Shutterstock.com

(Reuters) - Die Erzeugerpreise im Euro-Raum sind im Juli überraschend kräftig gestiegen.

In der Industrie legten sie um 0,4 Prozent im Vergleich zum Juni zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent gerechnet, nachdem im Vormonat ein Anstieg von 0,8 Prozent zu verzeichnen war.

Im Juli zogen die Energiepreise in der Industrie um 1,5 Prozent an. Im Juni hatten sie sogar um 3,3 Prozent zugelegt. Die Herstellerpreise für Investitionsgüter wie Maschinen und Anlagen legten diesmal um 0,1 Prozent zu, jene für Vorleistungsgüter sanken um 0,2 Prozent.

Die Preise gelten ab Werk, also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel gelangen. Ökonomen ziehen diese Kennziffern als frühe Signalgeber für den Verlauf der Verbraucherpreise heran. Die Inflation in der Euro-Zone lag im August mit 2,1 Prozent leicht über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent. Nach einer Serie von sieben Zinssenkungen in Folge hielt die EZB zuletzt still. Sie beließ den Einlagensatz bei 2,0 Prozent, über den sie den geldpolitischen Kurs steuert. Für die Sitzung am 11. September wird an den Finanzmärkten mit einer weiteren Pause gerechnet.

