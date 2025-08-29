EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.08.2025 / 16:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Bernd
|Nachname(n):
|Geske
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|529900XO0YTOOKCLQB44
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005493092
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,6550 EUR
|182,00 EUR
|3,6550 EUR
|303,00 EUR
|3,6550 EUR
|312,00 EUR
|3,6500 EUR
|271,00 EUR
|3,6550 EUR
|546,00 EUR
|3,6550 EUR
|127,00 EUR
|3,6600 EUR
|576,00 EUR
|3,6600 EUR
|15,00 EUR
|3,6600 EUR
|318,00 EUR
|3,6600 EUR
|80,00 EUR
|3,6600 EUR
|80,00 EUR
|3,6600 EUR
|920,00 EUR
|3,6600 EUR
|80,00 EUR
|3,6600 EUR
|340,00 EUR
|3,6600 EUR
|11,00 EUR
|3,6600 EUR
|69,00 EUR
|3,6600 EUR
|20,00 EUR
|3,6600 EUR
|441,00 EUR
|3,6600 EUR
|54,00 EUR
|3,6600 EUR
|26,00 EUR
|3,6600 EUR
|80,00 EUR
|3,6600 EUR
|64,00 EUR
|3,6600 EUR
|16,00 EUR
|3,6600 EUR
|80,00 EUR
|3,6600 EUR
|80,00 EUR
|3,6600 EUR
|80,00 EUR
|3,6600 EUR
|80,00 EUR
|3,6600 EUR
|80,00 EUR
|3,6600 EUR
|73,00 EUR
|3,6600 EUR
|14.596,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,6595 EUR
|20.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
