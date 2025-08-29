Werbung ausblenden

EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.08.2025 / 16:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Bernd
Nachname(n):Geske

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,6550 EUR182,00 EUR
3,6550 EUR303,00 EUR
3,6550 EUR312,00 EUR
3,6500 EUR271,00 EUR
3,6550 EUR546,00 EUR
3,6550 EUR127,00 EUR
3,6600 EUR576,00 EUR
3,6600 EUR15,00 EUR
3,6600 EUR318,00 EUR
3,6600 EUR80,00 EUR
3,6600 EUR80,00 EUR
3,6600 EUR920,00 EUR
3,6600 EUR80,00 EUR
3,6600 EUR340,00 EUR
3,6600 EUR11,00 EUR
3,6600 EUR69,00 EUR
3,6600 EUR20,00 EUR
3,6600 EUR441,00 EUR
3,6600 EUR54,00 EUR
3,6600 EUR26,00 EUR
3,6600 EUR80,00 EUR
3,6600 EUR64,00 EUR
3,6600 EUR16,00 EUR
3,6600 EUR80,00 EUR
3,6600 EUR80,00 EUR
3,6600 EUR80,00 EUR
3,6600 EUR80,00 EUR
3,6600 EUR80,00 EUR
3,6600 EUR73,00 EUR
3,6600 EUR14.596,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,6595 EUR20.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Internet:https://aktie.bvb.de/
