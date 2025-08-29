Gerresheimer tauscht überraschend Finanzvorstand aus

Frankfurt (Reuters) - Der Verpackungshersteller Gerresheimer tauscht überraschend seinen unter Druck geratenen Finanzchef aus.

Bernd Metzner werde das Unternehmen zum 31. August 2025 auf eigenen Wunsch verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen, teilte der Konzern am Freitag mit. Nachfolger als Finanzvorstand werde Wolf Lehmann, der seinen Posten am 1. September antrete. Lehmann war den Angaben zufolge zuletzt Operating Partner bei der Private-Equity-Gesellschaft Triton. Der für den 15. Oktober geplante Kapitalmarkttag werde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Metzner stand nach dem geplatzten Verkauf von Gerresheimer an Finanzinvestoren und dem Verfall des Aktienkurses verstärkt im Fokus. Angesichts des Vertrauensverlusts am Kapitalmarkt müsse auch die Position von Finanzvorstand Metzner hinterfragt werden, hatte der neue Großaktionär, der Investor Active Ownership Capital (AOC), jüngst gefordert. AOC plädiert für den Verkauf weiterer Unternehmensteile sowie ein Sparprogramm.

