IATA: Lieferkettenprobleme kosten Airlines Milliarden Dollar

Paris/London (Reuters) -Die Lieferprobleme von Flugzeugbauern und Teileproduzenten kommen ihre Kunden, die Airlines, teuer zu stehen: Allein in diesem Jahr sorgen sie für Belastungen weltweit von mehr als elf Milliarden Dollar, wie aus einer Studie der Unternehmensberatung Oliver Wyman im Auftrag des internationalen Airline-Verbandes IATA hervorging. Mit der am Montag veröffentlichten Studie ließen die Fluggesellschaften erstmals berechnen, was sie der höhere Wartungsaufwand oder Spritverbrauch durch den längeren Betrieb älterer Maschinen kostete. IATA-Generaldirektor Willie Walsh nannte das Resultat überraschend hoch. Womöglich biete es Anlass, die Lieferantenkette erneut auf wettbewerbswidriges Verhalten abzuklopfen.

Der größte Teil der Kosten fiel mit 4,2 Milliarden Dollar für höheren Treibstoffverbrauch an. Zusätzliche Wartungsarbeiten schlagen mit 3,1 Milliarden Dollar zu Buche, das Leasing von Triebwerken als Ersatz für solche, die in Warteschlangen feststecken, mit weiteren 2,6 Milliarden Dollar. Größere Vorräte von Ersatzteilen machten 1,4 Milliarden Dollar aus. Die Flugzeugbauer Airbus und Boeing und ihre Zulieferer kämpfen seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor fünf Jahren mit Engpässen an Arbeitskräften, Materialien und Teilen. Die Ausgaben für Reparaturen und Wartung insgesamt steigen nach Aussage von IATA von 120 Milliarden Dollar in diesem Jahr auf 150 Milliarden Dollar 2030.

Walsh kritisierte die Preisgestaltung der Zulieferer und forderte "zusätzlichen Wettbewerb auf dem Ersatzteilmarkt, der eine erhebliche Konsolidierung erfahren hat". Er verwies auf die Diskrepanz der Gewinnspannen von Airlines, die im Schnitt nur eine operative Marge von 6,7 Prozent erzielten, und der Top-Zulieferer mit Renditen im mittleren 20-Prozent-Bereich. "Das passt einfach nicht zusammen", sagte Walsh. Die IATA hatte bereits 2016 bei der Europäischen Union eine Beschwerde gegen CFM International eingereicht, diese jedoch zwei Jahre später nach einer Einigung wieder zurückgezogen.

