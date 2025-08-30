Werbung ausblenden

Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist «utopisch»

dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Elektronik

Hamburg (dpa) - Die EU wird nach Einschätzung des Nexperia-Managers Achim Kempe ihr Ziel verfehlen, 2030 über ein Fünftel des weltweiten Halbleitermarkts zu verfügen. «Das Ziel schaffen wir nicht mehr, wenn wir ehrlich sind», sagte der operative Geschäftsführer des Halbleiterelemente-Produzenten Nexperia der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Dort befindet sich ein wichtiger Standort von Nexperia.

Ein Weltmarktanteil der EU von 20 Prozent sei «utopisch», sagte Kempe. Die EU sei davon meilenweit entfernt. In den USA, China, Taiwan und Südkorea sei zu viel Geld investiert worden, um den Rückstand aufholen zu können.

Zudem sei der Montage-und-Test-Bereich am Ende der Produktionskette aus Kostengründen nahezu ausschließlich in Asien angesiedelt. «Und ich sehe nicht, dass sich das in naher Zukunft ändert», sagte Kempe. Nexperia ist mit Werken in China, Malaysia und auf den Philippinen vertreten.

Kempe ist mit Bedenken nicht allein

Im Dezember hatte bereits der Verband der Elektro- und Digitalindustrie gewarnt, das Ziel der EU sei ohne deutlich mehr Förderung nicht zu schaffen. Dem Verband zufolge lag der EU-Marktanteil zu dem Zeitpunkt bei 8,1 Prozent.

Im April äußerte dann der Europäische Rechnungshof die Einschätzung, dass die EU das 20-Prozent-Ziel verfehlen werde. Der Rechnungshof begründete die Einschätzung unter anderem mit unzureichenden Investitionen.

Nexperia-Manager lobt heimische Industrie

Trotz der Zweifel am EU-Ziel lobte Kempe die Halbleiter- und Chipindustrie in Deutschland. Diese sei gut aufgestellt. Er verwies unter anderem auf die im Bau befindlichen Fabriken in und bei Dresden. «Im Vergleich zu anderen Ländern in Europa sind wir mit Sicherheit das Land, dessen Chipindustrie in Europa mit Abstand am fortgeschrittensten ist», sagte Kempe. Die Industrie werde aber global ausgerichtet bleiben.

Die alte Bundesregierung habe für die Halbleiterindustrie eine Menge erreicht, sagte Kempe. «Wir sind hoffnungsvoll, dass die neue Regierung diesen Kurs weiterverfolgt.»

Nexperia hat seinen Hauptsitz im niederländischen Nimwegen und gehört dem chinesischen Unternehmen Wingtech. Wegen seiner chinesischen Konzernmutter ist Nexperia 2023 von EU-Förderung ausgeschlossen worden.

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Drei Fragen an Bernecker 29.08.2025
Warum packt der Dax keine Rekorde? Schluckt Unicredit die Commerzbank? Was ist mit Trumps Attacken auf die Fed?gestern, 12:00 Uhr · onvista
Warum packt der Dax keine Rekorde? Schluckt Unicredit die Commerzbank? Was ist mit Trumps Attacken auf die Fed?
Quartalsbericht veröffentlicht
Nvidia schlägt Umsatz- und Gewinnschätzungen - Aktie verliert nachbörslich27. Aug. · onvista
Nvidia schlägt Umsatz- und Gewinnschätzungen - Aktie verliert nachbörslich
onvista Chartzeit 28.08.2025
Wall Street feiert Snowflake: Was steckt hinter dem Hype?28. Aug. · onvista
Wall Street feiert Snowflake: Was steckt hinter dem Hype?
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
onvista Mahlzeit 28.08.2025
Siemens glänzt, Crowdstrike liefert starke Zahlen, Nvidia enttäuscht28. Aug. · onvista
onvista Mahlzeit
Weitere Artikel
Werbung ausblenden