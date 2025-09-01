Werbung ausblenden

Chinesischer E-Autobauer BYD drosselt Produktion zweiten Monat in Folge

Shanghai (Reuters) - Der chinesische Elektroautobauer BYD hat im August den zweiten Monat in Folge seine Produktion gedrosselt.

Das Unternehmen produzierte 353.090 Elektroautos und Plug-In-Hybridfahrzeuge, wie aus Börsenunterlagen vom Montag hervorgeht. Das sind 3,78 Prozent weniger als im Vorjahr. Bereits im Juli war die Produktion um 0,9 Prozent geschrumpft. Es ist das erste Mal seit der Corona-Zeit 2020, dass BYD seine Produktion gedrosselt hat.

Das Unternehmen leidet unter dem Preiskampf auf dem heimischen Elektroautomarkt. Der Absatz in China sank den vierten Monat in Folge. Der Rückgang lag bei 14,5 Prozent auf 292.813 Fahrzeuge. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres hat BYD damit gerade einmal gut die Hälfte seines Absatzziels erreicht. Einige Analysten haben inzwischen ihre Prognosen gekappt.

