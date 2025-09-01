Werbung ausblenden

EQS-News: Katjes International vollzieht Mehrheitsbeteiligung an der Bogner Gruppe

EQS Group · Uhr

EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Katjes International vollzieht Mehrheitsbeteiligung an der Bogner Gruppe

01.09.2025 / 14:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Katjes International vollzieht Mehrheitsbeteiligung an der Bogner Gruppe

  • Katjes International hat heute den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Bogner vollzogen
  • Die Freigabe durch das Bundeskartellamt erfolgte bereits am 08. August

Düsseldorf/München, 01. September 2025 – Die Katjes International hat heute über ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die Katjes Quiet Luxury GmbH, wie geplant 60% der Geschäftsanteile an der Willy Bogner GmbH („BOGNER“) übernommen. Nach der Vereinbarung vom 01. August 2025 ist nun der Vollzug zum 01. September 2025 erfolgt. Die kartellrechtliche Freigabe durch das Bundeskartellamt wurde bereits am 08. August 2025 erteilt. Damit ist die Transaktion erfolgreich abgeschlossen.

Mit Katjes International hat BOGNER einen langfristig orientierten Familieninvestor an seiner Seite, der die Werte und die Heritage der Marke teilt. Die Familie Bogner bleibt mit 40% der Unternehmensanteile langfristig investiert. Mit diesem Schritt fügt die Katjes International eine weitere sehr bekannte Marke im Bereich der Consumer Goods ihrem bereits bestehenden Markenportfolio hinzu und erweitert dieses auf das Luxusgüter-Segment.

KONTAKT
Katjes International GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Website: www.katjes-international.de

ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann‘s Pharma Candy mit Bübchen Body Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de

INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG:

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

01.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Katjes International GmbH & Co. KG
Dechant-Sprünken-Str. 53-57
46446 Emmerich am Rhein
Deutschland
Telefon:+49 (0)2822 601 700
Fax:+49 (0)2822 601 125
E-Mail:kontakt@katjes-international.de
Internet:www.katjes-international.de
ISIN:NO0012888769
WKN:A30V78
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2191362
Ende der MitteilungEQS News-Service

2191362 01.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
K
Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden