EQS-Adhoc: SoWiTec ruft zur Abstimmung ohne Versammlung für die Anleihe 2018/2026 auf, um u. a. über eine Stundung der am 8. November 2025 fälligen Teilrückzahlung zu beschließen

Sonnenbühl, 3. September 2025 – Die SoWiTec group GmbH (SOWITEC) ruft die Inhaber ihrer derzeit mit einem Gesamtnennbetrag von 5.343.800 Euro ausstehenden 8 % Anleihe 2018/2026 (ISIN: DE000A2NBZ21) zu einer Abstimmung ohne Versammlung auf, die im Abstimmungszeitraum vom 20. September 2025 um 0:00 Uhr bis zum 22. September 2025 um 24:00 Uhr stattfindet. Die Beschlussvorschläge beinhalten die Stundung der am 8. November 2025 fälligen Teilrückzahlung in Höhe von 2.290.200 Euro um sechs Monate bis zum 8. Mai 2026, den Verzicht hinsichtlich der Ausübung der Kündigungsrechte im Hinblick auf die Nichtzahlung der zum 8. November 2025 fälligen Teilrückzahlung sowie Ermächtigungen und die Bevollmächtigung des Gemeinsamen Vertreters zur Ausübung von Kündigungsrechten und zeitlich befristeten Verzichtserklärungen.

Die am 8. November 2025 fälligen Zinsen von 8 % bzw. rund 0,4 Mio. Euro sind nicht Gegentand der Beschlussvorschläge, sondern sollen vollständig und fristgerecht gezahlt werden.

SOWITEC hat in den vergangenen 18 Monaten umfassende operative Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet. Dazu gehörte auch der sukzessive Rückzug aus den Auslandsmärkten, der dazu führte, dass die Abschreibungen der entsprechenden Buchwerte das Jahresergebnis 2024 stark belastet haben. Zudem ist die Liquiditätslage des Unternehmens nach wie vor angespannt. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die liquiden Mittel von 3,4 Mio. Euro auf ca. 0,4 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024 reduziert; zum 30. Juli 2025 lagen sie bei 1,4 Mio. Euro. In Deutschland, dem nunmehr wichtigsten Zielmarkt, wurde 2024 und 2025 die Projektpipeline auf über 400 MW ausgebaut. Derzeit befindet sich SOWITEC in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Investoren bezüglich der Veräußerung eines Teilportfolios mit 80 MW in Deutschland. Die daraus resultierenden Erlöse dienen auch der Finanzierung der am 8. November 2025 fälligen Teilrückzahlung auf die Anleihe 2018/2026. Im Falle einer Verzögerung des Vertragsabschlusses sowie des Vollzugs des Teilportfolioverkaufs könnte für SOWITEC ein Liquiditätsengpass entstehen. Um diesem Risiko vorzubeugen, werden die Inhaber der Anleihe 2018/2026 darum gebeten, ihre Stimme im Abstimmungszeitraum vom 20. September 2025 um 0:00 Uhr bis zum 22. September 2025 um 24:00 Uhr schriftlich abzugeben. Für eine wirksame Zustimmung zu den Beschlussvorschlägen der Gesellschaft ist ein Quorum von 50 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Anleihe 2018/2026 erforderlich.

Die vollständige Aufforderung zur Stimmabgabe wird (lediglich als deutsche Sprachfassung) voraussichtlich am 5. September 2025 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft unter https://investor.sowitec.com/de/ abrufbar sein.

