Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH

01.09.2025 / 07:56 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Aroundtown SA

     Company Name:                Aroundtown SA
     ISIN:                        LU1673108939

     Reason for the research:     Sechsmonatsbericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        01.09.2025
     Target price:                EUR4,40
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN:
LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,00 auf EUR 4,40.

Zusammenfassung:
Die Q2-Ergebnisse waren im Vergleich zum Vorjahr stabil, und alle
Hauptkennzahlen lagen nahe an unseren Prognosen. Der Q2-Bericht zeigte
erneut eine gute operative Leistung, wobei alle Anlageklassen zu dem soliden
LFL-Mietwachstumsergebnis (+3,0 %) beitrugen. Das FFO 1 lag mit EUR74 Mio. nur
knapp unter dem Vorjahreswert, was auf das stabile AEBITDA-Ergebnis
zurückzuführen ist, das dazu beitrug, die höheren Perpetual Note Zahlungen
aufzufangen. Die Neubewertungen wirkten sich weiterhin positiv aus und
trugen dazu bei, dass der EPRA NTAPS gegenüber dem Vorquartal um 3% auf
EUR7,80 stieg. Das Unternehmen stellte Pläne für die Wiederaufnahme des
externen Wachstums sowie einen Entwurf für den Einstieg in das
Rechenzentrumsgeschäft vor. Das Management bestätigte die FFO 1 Guidance von
EUR280 Mio. bis EUR310 Mio. (FBe: EUR301 Mio.). Unser Kursziel liegt nach
Anpassung an die Q2-Entwicklungen nun bei EUR4,40 (zuvor: EUR4,00). Wir
bekräftigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 30 %).

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown
SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
increased the price target from EUR 4.00 to EUR 4.40.

Abstract:
Q2 results were stable YoY and all headline figures were within a whisker of
FBe. Reporting featured another good operational performance with all asset
classes contributing to the solid overall LFL rental growth (+3.0%). Bottom
line FFO 1 was just off the prior year number at EUR74m, thanks to the stable
AEBITDA result that helped absorb higher perpetual note attributions.
Revaluations remained a positive, helping nudge EPRA NTAPS 3% higher QoQ to
EUR7.8. The company also unveiled plans to restart external growth as well as
a blueprint for entering the data centre business. Management confirmed
guidance calling for FFO 1 of EUR280m to EUR310m (FBe: EUR304m). Our TP is now
EUR4.4 (old: EUR4.0) after adjusting for Q2 developments. We reiterate our Buy
rating (upside: 30%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7cbd855975eac08807b1e5fef081e5b3

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

