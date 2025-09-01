Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH 01.09.2025 / 07:56 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Aroundtown SA Company Name: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Reason for the research: Sechsmonatsbericht Recommendation: Kaufen from: 01.09.2025 Target price: EUR4,40 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,00 auf EUR 4,40. Zusammenfassung: Die Q2-Ergebnisse waren im Vergleich zum Vorjahr stabil, und alle Hauptkennzahlen lagen nahe an unseren Prognosen. Der Q2-Bericht zeigte erneut eine gute operative Leistung, wobei alle Anlageklassen zu dem soliden LFL-Mietwachstumsergebnis (+3,0 %) beitrugen. Das FFO 1 lag mit EUR74 Mio. nur knapp unter dem Vorjahreswert, was auf das stabile AEBITDA-Ergebnis zurückzuführen ist, das dazu beitrug, die höheren Perpetual Note Zahlungen aufzufangen. Die Neubewertungen wirkten sich weiterhin positiv aus und trugen dazu bei, dass der EPRA NTAPS gegenüber dem Vorquartal um 3% auf EUR7,80 stieg. Das Unternehmen stellte Pläne für die Wiederaufnahme des externen Wachstums sowie einen Entwurf für den Einstieg in das Rechenzentrumsgeschäft vor. Das Management bestätigte die FFO 1 Guidance von EUR280 Mio. bis EUR310 Mio. (FBe: EUR301 Mio.). Unser Kursziel liegt nach Anpassung an die Q2-Entwicklungen nun bei EUR4,40 (zuvor: EUR4,00). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 30 %). First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 4.00 to EUR 4.40. Abstract: Q2 results were stable YoY and all headline figures were within a whisker of FBe. Reporting featured another good operational performance with all asset classes contributing to the solid overall LFL rental growth (+3.0%). Bottom line FFO 1 was just off the prior year number at EUR74m, thanks to the stable AEBITDA result that helped absorb higher perpetual note attributions. Revaluations remained a positive, helping nudge EPRA NTAPS 3% higher QoQ to EUR7.8. The company also unveiled plans to restart external growth as well as a blueprint for entering the data centre business. Management confirmed guidance calling for FFO 1 of EUR280m to EUR310m (FBe: EUR304m). Our TP is now EUR4.4 (old: EUR4.0) after adjusting for Q2 developments. We reiterate our Buy rating (upside: 30%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7cbd855975eac08807b1e5fef081e5b3 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2191066 01.09.2025 CET/CEST °