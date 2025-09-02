ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Siemens auf 'Market-Perform' - Potenzial fehlt
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktien von Siemens bei einem unveränderten Kursziel von 230 Euro von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Der ehemalige Konglomeratsabschlag sei inzwischen nicht nur vollständig aufgeholt, die Aktien der Münchner notierten sogar nahezu 20 Prozent über ihrem inneren Wert (SOTP), schrieb Nicholas Green in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Vom Kapitalmarkttag im Dezember erwartet er sich kaum Impulse - auch nicht für die Gewinnerwartungen an 2026./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 16:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 05:00 / UTC
onvista Premium-Artikel
