ANALYSE-FLASH: RBC senkt Eni auf 'Sector Perform' - Ziel 17 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Eni bei unverändertem Kursziel von 17 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Aktie habe in den vergangenen Monaten deutlich von einigen Transaktionen profitiert, die dem Ölkonzern helfen dürften, seine starke Bilanz zu behaupten, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht die Transformationsstrategie weiter positiv. Diese erscheine aber mittlerweile zunehmend eingepreist, weshalb die Aktie reif für eine Atempause sei. Andere Branchentitel hätten mehr Potenzial./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT
