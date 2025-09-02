Werbung ausblenden
Kryptowährung

Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Ein Bitcoin neben Dollar-Noten.
Quelle: Adobe.com/MaxFrost

Der Bitcoin hat sich am Dienstag weiter etwas von seiner jüngsten Kursschwäche erholt. Auf der Handelsplattform Bitstamp legte der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung im frühen Handel knapp zwei Prozent auf etwas mehr als 110.000 US-Dollar zu. Am Montag war der Kurs des Bitcoin im frühen Handel noch bis auf 107.270 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Anfang Juli gefallen.

Mitte August hatte der Bitcoin noch bis zu 124.517 US-Dollar gekostet und war damit so teuer wie noch nie. Starke Schwankungen sind beim Bitcoin nicht ungewöhnlich. Mittel- und langfristig befindet sich der Bitcoin im Aufwind. Alleine seit der Wahl von Donald Trump, der als Förderer von Digitalwährungen gilt, zum neuen US-Präsidenten im vergangenen November stieg der Kurs um mehr als 60 Prozent.

Im Herbst 2022 hatte der Preis für einen Bitcoin noch bei rund 15.000 Dollar gelegen - seitdem hat sich der Bitcoin damit mehr als versiebenfacht. Vor zehn Jahren hatte der Kurs lediglich bei etwas mehr als 200 Dollar gelegen.

