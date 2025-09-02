EQS-News: HAMMONIA Schiffsholding AG: Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Containerschiffs LUTETIA sowie zur Beteiligung an zwei weiteren 8.200 TEU Containerschiffen

EQS-News: HAMMONIA Schiffsholding AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Containerschiffs LUTETIA sowie zur Beteiligung an zwei weiteren 8.200 TEU Containerschiffen

Hamburg, den 02.09.2025 – Die HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55) konnte frühzeitig eine langfristige Anschlusscharter für das Containerschiff LUTETIA beim bisherigen Charterer CMA CGM im Sinne einer ‚less-for-longer‘-Struktur abschließen. Die bisherige Chartervereinbarung hatte eine Laufzeit bis mindestens 11. Februar 2026 und maximal 11. Juni 2026. Diese Laufzeit konnte im Rahmen der Anschlusscharter bereits jetzt – trotz des langen Vorlaufes – um mindestens drei Jahre verlängert werden. Im Gegenzug wurde zwar eine geringere Charterrate vereinbart. Die durch die langfristige Anschlusscharter gewonnene Cash Flow-Stabilität war allerdings ein wichtiger Baustein, damit die Refinanzierung der Anfang 2026 fällig werdenden Ballonrate des zur Finanzierung aufgenommenen Darlehens schon jetzt vorgenommen werden konnte, zusammen mit der Finanzierung der anstehende Klassedockung.

Denn die LUTETIA muss noch in diesem Jahr – vor frühestmöglicher Rücklieferung unter der bisherigen Charterlaufzeit – eine planmäßige Klasseerneuerung durchführen, welche bei einem 20 Jahre alten Schiff in der Regel mit erheblichem Stahlaustausch und damit hohen Kosten verbunden ist. Teil der Vereinbarungen zur Anpassung der Charter ist daher, dass das Schiff auf Kosten des Charterers vom aktuellen Fahrtgebiet Westafrika-Mittelmeer nach China gebracht wird, wo die Dockung deutlich günstiger durchgeführt werden kann. Im Gegenzug wird zusätzlich zu den Standardarbeiten im Rahmen der Dockung ein Austausch des Bugwulstes erfolgen (sowie später im Jahr des Propellers), um die Kraftstoffeffizienz des Schiffes zu verbessern.

Die verlängerte Laufzeit der Charter startet erst nach Abschluss der Dockung, derzeit geplant gegen Ende Oktober 2025, sodass mit knapp einem Jahr Vorlauf, ausgehend von der bisherigen Maximumperiode, eine Charterverlängerung von 33 Monaten – verglichen mit der bisherigen Minimumperiode – erreicht wurde.

Auf dieser Basis wurde der bestehende Restsaldo der aktuellen Finanzierung sowie die Kosten für Dockung und Umbau des Schiffes fristenkongruent mit der neuen Charterlaufzeit refinanziert. Die neue Finanzierung wurde zudem über ein Zinssicherungsinstrument gegen einen Anstieg der Marktzinsen abgesichert, während gleichzeitig die Chance auf Vorteile aus fallenden Marktzinsen erhalten wurde.

HAMMONIA Schiffsholding AG beteiligt sich an zwei 8.200 TEU Containerschiffen

Wie bereits im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 4. Juli 2025 angekündigt, konnte sich die HAMMONIA Schiffsholding AG mit einem Minderheitsanteil an dem Ankauf von zwei 8.200 TEU Containerschiffen beteiligen. Dieses Projekt wurde durch einen Kunden des Vertragsreeders initiiert. Die vom Kunden gemanagten Fonds halten die Mehrheit an dem Projekt.

Bei den Schiffen handelt es sich um zwei 2006 gebaute 8.200 TEU Containerschiffe mit Scrubbern, die aus einem längeren Arrest infolge von Sanktionen gegen den bisherigen Eigentümer kommen. Daher wurden die Schiffe nach Übernahme durch die neuen Gesellschafter zunächst in die Türkei verholt, um den bestehenden Wartungsstau abzubauen und eine Klassedockung durchzuführen. Im Anschluss werden beide Schiffe in eine mindestens 24 Monate dauernde Zeitcharter mit MSC angeliefert. Der Charterer hat zudem diverse Optionen nach Ablauf der Initialperiode.

Die vereinbarte Charterhöhe sichert selbst im schlechtesten Szenario (Verschrottung nach 36 Monaten Charter) eine interne Rendite von knapp 8% p.a. Im wahrscheinlichsten Szenario wird eine deutlich zweistellige interne Rendite erzielt, so dass das Investment vom jeweils USD 1 Mio. eine attraktive Anlagemöglichkeit für vorhandene Liquidität der Gesellschaft darstellt.

Kontakt

HAMMONIA Schiffsholding AG

Dr. Karsten Liebing

Vorstand

Neumühlen 9, 22763 Hamburg

