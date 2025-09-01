Werbung ausblenden

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

01.09.2025 / 16:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
1. September 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 26. August 2025 bis einschließlich 29. August 2025 wurden insgesamt 653.279 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
26.08.202591.04139,18523.567.459,79Xetra
26.08.202583.13539,16623.256.082,04CBOE Europe (CEUX)
26.08.202520.22639,1772792.398,05Turquoise Europe (TQEX)
26.08.202515.93039,1262623.280,37Aquis Europe (AQEU)
27.08.202557.79439,24352.268.038,84Xetra
27.08.202550.15739,25691.969.008,33CBOE Europe (CEUX)
27.08.20259.94339,2152389.916,73Turquoise Europe (TQEX)
27.08.20254.99439,2844196.186,29Aquis Europe (AQEU)
28.08.202591.37639,15873.578.165,37Xetra
28.08.202572.67839,15162.845.459,98CBOE Europe (CEUX)
28.08.202513.84439,1430541.895,69Turquoise Europe (TQEX)
28.08.20259.96339,1290389.842,23Aquis Europe (AQEU)
29.08.202568.95638,94222.685.298,34Xetra
29.08.202544.30038,93701.724.909,10CBOE Europe (CEUX)
29.08.202512.67638,9473493.695,97Turquoise Europe (TQEX)
29.08.20256.26638,9376243.983,00Aquis Europe (AQEU)
Gesamt653.279
 		39,134325.565.620,12
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
1. Juli 2025 bis einschließlich 29. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 5.090.246 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
