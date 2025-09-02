IRW-News: ACCESS Newswire: MTN und Bond TM bilden strategische Allianz und setzen neue Maßstäbe in puncto Konnektivität und Technologie für die Yachtbranche

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: MTN und Bond TM bilden strategische Allianz und setzen neue Maßstäbe in puncto Konnektivität und Technologie für die Yachtbranche

MTN und Bond TM bringen ein umfassendes Lösungspaket auf den Markt, das nahtlose Konnektivität mit flexibler Planung (einschließlich Starlink), verbesserter Cybersicherheit, Kostenoptimierung und Skalierbarkeit ermöglicht.

- MTN wird außerdem sein neues Performance Mounting System für Schiffe präsentieren. Das für die Starlink Performance Antenna 2025 entwickelte System ist auf eine ultraschnelle Konnektivität im Gigabit-Bereich ausgelegt. Es verfügt außerdem über eine integrierte 5G-4G/LTE-Antenne und ist so konzipiert, dass Wasseransammlungen vermieden werden.

- MTN eröffnet ein neues Büro im Zentrum von Monaco, das mit Experten besetzt ist und die gesamte französische Riviera und das Mittelmeer mit einem ganz persönlichen, erstklassigen Kundenservice versorgt.

FORT LAUDERDALE, FL und MONACO / ACCESS Newswire / 2. September 2025 / MTNSat (MTN), ein international führender Anbieter von erstklassigen Satelliten- und Funklösungen für Kunden im Seeverkehr und Unternehmensbereich, und Bond, ein zukunftsweisendes Beratungs- und Managementunternehmen für Yachttechnologien, das auf Neubauten, Umbauten, Schulungen und Support-Dienste spezialisiert ist, haben eine strategische Allianz gegründet, um mit erstklassiger Service-Qualität und maßgeschneiderten Lösungen neue Maßstäbe in der Schifffahrts- und Yachtindustrie zu setzen. Durch die Zusammenführung der konvergenten Konnektivitätslösungen und des privaten Netzwerks von MTN (in Kooperation mit großen Anbietern wie SpaceX-Starlink und OneWeb für globales Ultrahochgeschwindigkeits-Internet) mit dem umfassenden Angebot an Bordtechnologien von Bond (einschließlich IT-Infrastruktur, AV-Systemen, Cybersicherheit und Überwachungsdiensten) sollen Yachtbesitzer von optimierten Betriebsabläufen, einem verbesserten Bordunterhaltungsangebot und höherer Konnektivitätssicherheit profitieren. Beide Unternehmen werden die neue Partnerschaft gemeinsam auf der Monaco Yacht Show (MYS) 2025 vorstellen, die am 24. September beginnt.

Darüber hinaus wird MTN in Bonds Hauptsitz in Monaco sein innovatives, zum Patent angemeldetes MTN Performance Mounting System präsentieren. Mit einer neuen, schlanken Glasfaser-Montagestruktur, die für den Einsatz im Seeverkehr geeignet und punktgenau für die Starlink Performance Antenna 2025 konstruiert ist, bietet das System eine verbesserte Kühl- und Netzwerkleistung für die LEO-Satellitenkonstellation von Starlink. Es verfügt außerdem über eine diskret integrierte 5G-4G/LTE-Antenne für die Backup-Konnektivität. Das MTN Performance Mounting System ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in Yachten beliebiger Größe integrieren lässt.

Laut Schätzung des Marktforschungsinstituts Grand View Research erzielte der weltweite Yachtmarkt im Jahr 2023 einen Marktwert von 9,39 Mrd. USD und wird bis zum Jahr 2030 voraussichtlich auf 13,29 Mrd. USD anwachsen. Dies zeigt, dass die Nachfrage nach Premium-Features wie fortschrittliche maritime Sicherheitssysteme, Ortungstechnologien, IT-Dienste und verbesserte Konnektivität immer weiter zunimmt. Bond und MTN werden ihre jeweiligen Fachkompetenzen in den Bereichen Konnektivität und IT-Infrastruktur bündeln, um einen umfassenden 360°-Support anzubieten.

Unsere Allianz mit MTN ist ein weiterer Entwicklungsschritt in der Betreuung unserer Kunden sowohl an Bord als auch außerhalb ihrer Schiffe. Durch die Zusammenführung der erstklassigen MTN-Lösungen und maßgeschneiderten Starlink-Pakete mit unserer Technologieinfrastruktur an Bord bieten wir nicht bloß zwei separate Dienste an, sondern ein einheitliches Gesamterlebnis, erläutert Will Faimatea, ein Direktor von Bond. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, einen vereinfachten End-to-End-Dienst auf völlig neuem Niveau anzubieten, der unseren Kunden eine zukunftsfähige Infrastruktur an die Hand gibt und sie überall auf der Welt bei der Navigation unterstützt.

Diese Allianz mit Bond ist eine strategische Zusammenarbeit, die der Yachtbranche einen Komplettservice auf völlig neuem Niveau bieten wird, so Mark Theissen, VP Yachts, Sales bei MTN. Durch die Bündelung unseres fachlichen Know-hows auf dem Gebiet der konvergenten Konnektivitätslösungen und Produktinnovationen - wie unserem neuen MTN Performance Mounting System - mit Bonds anerkannter Bord-Technologieinfrastruktur können wir ein wirklich umfassendes Angebot bereitstellen. Außerdem bieten wir den Kunden die nötige Flexibilität, um ganz gezielt Dienstleistungen aus unserem umfassenden Portfolio an Möglichkeiten auszuwählen.

Nachdem MTN erst vor kurzem seine neue europäische Zentrale in Paris eröffnet hat, wurde nun auch in der Innenstadt von Monaco ein eigenes Büro eingerichtet, um den technischen Premium-Support vor Ort zu stärken. Von dieser mit Experten besetzten Niederlassung aus werden die gesamte französische Riviera und das Mittelmeer mit einem ganz persönlichen, erstklassigen Kundenservice versorgt. Die Partnerschaft zwischen MTN und Bond punktet mit der gebündelten Präsenz der beiden Unternehmen vor Ort und garantiert eine ausgezeichnete und bestens verfügbare Kundenbetreuung. Im Bond Technology Hub, der sich im Quai Albert 1er Tent befindet, erfahren Kapitäne, Besatzungsmitglieder, Eigentümer und andere Besucher der Messe von den beiden Unternehmen nähere Einzelheiten zur Partnerschaft und zu den neuen Produkten.

Über MTN

MTN (eine Tochtergesellschaft von FMC GlobalSat) mit Hauptsitz in Fort Lauderdale ist ein autorisierter Starlink- und OneWeb-Wiederverkäufer von Weltrang und ein globaler Anbieter von erstklassigen Satelliten- und Funklösungen für Unternehmen, die zuverlässige, sichere und kostengünstige Breitband- und M2M-Konnektivitätslösungen benötigen.

Das Unternehmen leistet Pionierarbeit bei der Bereitstellung konvergenter Konnektivitätslösungen auf globaler Ebene, indem es Partnerschaften mit großen Mobilfunkanbietern und Satellitenkommunikationsanbietern eingeht, die 5G-Mobilfunklösungen (über CDMA-, GSM- und LTE-Netze), Satellitenkommunikation mit hohem Durchsatz (HTS) und hochmoderne LEO-Satellitennetze (Low Earth Orbit) wie Starlink und OneWeb umfassen. Unsere Lösungen umfassen Tier-1-Betreiber und eine globale Satelliteninfrastruktur mit einer weltweit technischen Support-Organisation, die Unternehmen rund um die Uhr zur Verfügung steht. Dadurch können wir SD-WAN, direktes VPN, MPLS, SCPC und andere spezialisierte Netzwerktunnel bereitstellen und gleichzeitig die Datenverkehrswege optimieren. MTN hat Niederlassungen und eine lokale Präsenz in den USA, Brasilien, Norwegen, Spanien, Frankreich, Monaco, dem Vereinigten Königreich und Dubai.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.fmcglobalsat.com oder www.mtnsat.com.

Über Bond

Das Spezialgebiet von Bond ist die Beratung, das Management und der Support von fortschrittlichen Technologiesystemen für Superyachten und Privatresidenzen. Unser Unternehmen wurde im Jahr 2006 von Will Faimatea gegründet, ist seither enorm gewachsen und betreibt mittlerweile Niederlassungen in ganz Nordeuropa, Australien und den Vereinigten Staaten.

Wir von Bond sind bekannt für unseren wegweisenden Ansatz und unser umfangreiches Leistungsangebot, das IT, audiovisuelle Medien, Beleuchtung, Kommunikation, Sicherheits- und Cybersicherheitssysteme, Navigation, HLK (Heizung, Lüftung, Klimatechnik) sowie Luftqualitätsüberwachung umfasst. Mit unserem Know-how garantieren wir unseren Auftraggebern und deren Gästen und Besatzungsmitgliedern ein ungetrübtes Erlebnis über die gesamte Lebensdauer des Schiffes hinweg. Sie sind stets online, bleiben in Kontakt und genießen perfekte Unterhaltung.

Mediensprecher:

Fernando Arreaza Vargas

Director of Media Relations and Corporate Communications bei MTN

Fernando.vargas@mtnsat.com | +1 305.343.8279

Angela Faust-Cowcill

Services Representative bei Bond Support Services

angela@bondtm.com | +34 67.271.9528

