Original-Research: IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG (von Montega AG): Kaufen

Einstufung von Montega AG zu IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG Unternehmen: IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG ISIN: DE0007448508 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.09.2025 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Christoph Hoffmann H1: Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum bei IVU Die IVU Traffic Technologies AG hat am 28.08. den Halbjahresbericht veröffentlicht. In den ersten sechs Monaten des Jahres konnte die erfolgreiche Unternehmensentwicklung mit steigenden Umsätzen und Gewinnen weiter fortgesetzt werden. [Tabelle] Starke Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr: IVU konnte im zweiten Quartal den Wachstumstrend fortsetzen. Mit einer Erlössteigerung von 18,8% yoy auf 33,2 Mio. EUR wurden unsere Erwartungen übertroffen (MONe: 30,6 Mio. EUR). Hierfür dürften neben dem fortgesetzten starken Wachstum des Hostinggeschäfts insbesondere höhere Hardware-Verkäufe ursächlich sein, die sich ebenso in einer höheren Materialaufwandsquote (19,9%; +3,8 PP yoy) widerspiegeln. Mit dem erreichten Halbjahresumsatz von 64,0 Mio. EUR (+16,9% yoy) würde aktuell bereits ein H2 auf Vorjahresniveau (H2/24: 78,9 Mio. EUR) zum Erreichen der Jahresziele ausreichen. Auch der aktuelle Auftragsbestand für das laufende Jahr i.H.v. 140 Mio. EUR (Vj.: 120 Mio. EUR) spricht für eine Fortsetzung des erfolgreichen Guidance-Track Records. Personalentwickung unterstreicht Kostendisziplin: Der operative Gewinn belief sich im zweiten Quartal auf 0,8 Mio. EUR (Vj.: 0,4 Mio. EUR). Insbesondere ergebnisseitig spielt das erste Halbjahr im Jahresverlauf jedoch eine untergeordnete Rolle. So schwankte der Anteil am FY-EBIT in den letzten Jahren zwischen 1,5% (2024) und 7,6% (2022), sodass wir hier die Entwicklung des Personalaufwands als wesentliche Indikation für das Jahresergebnis erachten. Dieser lag mit 20,8 Mio. EUR (+8,6% yoy) im zweiten Quartal im Rahmen unserer Erwartungen und stieg unterproportional zu Umsatz und Rohertrag. Das Kostenwachstum im Vergleich zum Vorjahr ist sowohl auf Gehaltssteigerungen als auch auf Neueinstellungen aus den Vorquartalen zurückzuführen. Im laufenden Jahr wurde der Ausbau der Personalkapazität wie angekündigt zurückgefahren, wodurch die Anzahl der Beschäftigten im ersten Halbjahr nur von 1.069 um 7 Mitarbeiter auf 1.076 zum 30.06. stieg. Im Vorjahr lagen die Netto-Neueinstellungen im gleichen Zeitraum mit 71 Mitarbeitern deutlich höher. Fazit: Nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr sehen wir IVU gut für das wichtigere zweite Halbjahr positioniert, sodass 2025 das nächste Rekordjahr in Folge werden dürfte. Wir bestätigen die Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 25,00 EUR.