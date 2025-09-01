Werbung ausblenden

Original-Research: IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
    ^
Original-Research: IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG - von Montega AG

01.09.2025 / 15:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG

     Unternehmen:               IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG
     ISIN:                      DE0007448508

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      01.09.2025
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Christoph Hoffmann

H1: Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum bei IVU

Die IVU Traffic Technologies AG hat am 28.08. den Halbjahresbericht
veröffentlicht. In den ersten sechs Monaten des Jahres konnte die
erfolgreiche Unternehmensentwicklung mit steigenden Umsätzen und Gewinnen
weiter fortgesetzt werden.

[Tabelle]

Starke Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr: IVU konnte im zweiten Quartal
den Wachstumstrend fortsetzen. Mit einer Erlössteigerung von 18,8% yoy auf
33,2 Mio. EUR wurden unsere Erwartungen übertroffen (MONe: 30,6 Mio. EUR).
Hierfür dürften neben dem fortgesetzten starken Wachstum des
Hostinggeschäfts insbesondere höhere Hardware-Verkäufe ursächlich sein, die
sich ebenso in einer höheren Materialaufwandsquote (19,9%; +3,8 PP yoy)
widerspiegeln. Mit dem erreichten Halbjahresumsatz von 64,0 Mio. EUR (+16,9%
yoy) würde aktuell bereits ein H2 auf Vorjahresniveau (H2/24: 78,9 Mio. EUR)
zum Erreichen der Jahresziele ausreichen. Auch der aktuelle Auftragsbestand
für das laufende Jahr i.H.v. 140 Mio. EUR (Vj.: 120 Mio. EUR) spricht für
eine Fortsetzung des erfolgreichen Guidance-Track Records.

Personalentwickung unterstreicht Kostendisziplin: Der operative Gewinn
belief sich im zweiten Quartal auf 0,8 Mio. EUR (Vj.: 0,4 Mio. EUR).
Insbesondere ergebnisseitig spielt das erste Halbjahr im Jahresverlauf
jedoch eine untergeordnete Rolle. So schwankte der Anteil am FY-EBIT in den
letzten Jahren zwischen 1,5% (2024) und 7,6% (2022), sodass wir hier die
Entwicklung des Personalaufwands als wesentliche Indikation für das
Jahresergebnis erachten. Dieser lag mit 20,8 Mio. EUR (+8,6% yoy) im zweiten
Quartal im Rahmen unserer Erwartungen und stieg unterproportional zu Umsatz
und Rohertrag. Das Kostenwachstum im Vergleich zum Vorjahr ist sowohl auf
Gehaltssteigerungen als auch auf Neueinstellungen aus den Vorquartalen
zurückzuführen. Im laufenden Jahr wurde der Ausbau der Personalkapazität wie
angekündigt zurückgefahren, wodurch die Anzahl der Beschäftigten im ersten
Halbjahr nur von 1.069 um 7 Mitarbeiter auf 1.076 zum 30.06. stieg. Im
Vorjahr lagen die Netto-Neueinstellungen im gleichen Zeitraum mit 71
Mitarbeitern deutlich höher.

Fazit: Nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr sehen wir IVU gut für das
wichtigere zweite Halbjahr positioniert, sodass 2025 das nächste Rekordjahr
in Folge werden dürfte. Wir bestätigen die Kaufempfehlung sowie das Kursziel
von 25,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6f9608212e48675075da8ca0a7520b6f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2191476 01.09.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
IVU Traffic
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden